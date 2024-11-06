Arriva la precisa smentita dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo per fare chiarezza sulle notizie diffuse nelle ultime ore. L’Asp ha smentito quanto riportato questa mattina dal Giornale di Sicilia, e ripreso da un’agenzia di stampa e da molte testate giornalistiche, compresa la nostra, che aveva parlato di altri…