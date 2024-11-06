Bagheria piange Dominic Cimino, 46 anni, giovane molto conosciuto in città, che per anni ha gestito un distributore di carburante a Bagheria. La sua scomparsa ha lasciato dolore e incredulità tra quanti lo…
La piccola è deceduta all’Ospedale dei Bambini dopo un rapido aggravamento delle condizioni. Ricoverato anche…
La vicenda dell’accesso alla Baia dei Francesi di Mongerbino continua a suscitare reazioni politiche. Dopo…
In merito alle recenti dichiarazioni diffuse a mezzo stampa relative all’accessibilità della spiaggia dei Francesi a…
La Baia dei Francesi torna al centro dell’attenzione politica e del dibattito sull’accesso al mare.…
Momenti drammatici sul ponte autostradale all’altezza di Casteldaccia. Tra le persone intervenute anche due militari…
Casteldaccia è in lutto per la scomparsa di Bianca Gurrado-Guttilla, morta all’età di 40 anni…