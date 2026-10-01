A Bagheria nasce D’Astra: a 24 anni Daniele e Martina scommettono sulla città e sulla loro passione per la ristorazione

A 24 anni hanno deciso di scommettere sul loro futuro, sulla ristorazione e sulla città che amano. Sono Daniele Rizzo e Martina Intermoia, marito e moglie, giovani ma con un percorso già legato al mondo della ristorazione, che hanno scelto di restare a Bagheria e investire nella propria città.

QUA VA IL LORO BANNER

Il loro sogno si chiama D’Astra, il nuovo ristorante che aprirà ufficialmente le porte il 4 ottobre in via Diego D’Amico, con l’inaugurazione.

D’Astra nasce, come raccontano Daniele e Martina, «da un sogno». Un sogno costruito tra sacrifici, passione e amore per questa terra, con l’idea di creare un luogo capace di raccontare la Sicilia anche attraverso la cucina.

«Siamo giovani, ma con le radici profonde nel nostro territorio, nelle tradizioni siciliane e nei sapori autentici di Bagheria», raccontano i due giovani titolari.

Al centro della proposta ci saranno i prodotti della terra e il pesce fresco, sul quale Daniele e Martina tengono particolarmente a puntare. L’obiettivo è valorizzare la qualità delle materie prime e raccontare il territorio attraverso i piatti, mantenendo allo stesso tempo prezzi accessibili.

In cucina ci sarà Daniele, che sarà lo chef di D’Astra. Nel menù troveranno spazio anche piatti legati ai ricordi personali dello chef. Tra questi c’è “Ricordo d’infanzia”, una preparazione che mette insieme provola affumicata, tartare di gambero e lamelle di zucchine fritte.

Il piatto nasce da un ricordo personale di Daniele, legato alla sua nonna, una storia che appartiene alla sua infanzia e che, come racconta lo stesso chef, è conosciuta anche da molte delle persone che gli sono vicine. Un ricordo che oggi viene trasformato in un piatto e portato all’interno del menù di D’Astra.

Anche la storia familiare di Martina avrà un ruolo nella cucina del ristorante. Martina è nata a Palermo, mentre i suoi genitori sono originari di Napoli, e questa componente napoletana farà da influenza alla proposta gastronomica, in un incontro tra tradizioni siciliane e campane.

Il nome D’Astra nasce invece dall’ispirazione della celebre frase latina “Per aspera ad astra”, ovvero “attraverso le difficoltà fino alle stelle”. Un nome che, per Daniele e Martina, rappresenta il percorso che li ha portati fino a questa nuova sfida.

Dietro un traguardo, spiegano, ci sono sacrifici, notti lunghe, paura, coraggio e tanto cuore. Ed è proprio questo viaggio che i due giovani vogliono raccontare attraverso il loro ristorante.

Cucina, identità, famiglia e passione sono le parole con cui Daniele e Martina descrivono D’Astra. Un progetto che parte da due giovani di 24 anni che hanno scelto di costruire insieme il proprio futuro e di farlo a Bagheria.

Il 4 ottobre inizierà ufficialmente questa nuova avventura. D’Astra aprirà le sue porte alla città, in via Diego D’Amico, pronto a presentarsi al pubblico e a raccontare, attraverso la propria cucina, una storia fatta di territorio, tradizione e voglia di crescere.

Da parte di BagheriaNews, un grande in bocca al lupo a Daniele e Martina. A due giovani che hanno scelto di credere nel proprio sogno e di investire nella città che amano, auguriamo di raggiungere insieme le loro “stelle”.