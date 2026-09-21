A20 Messina-Palermo, confronto a Palazzo d’Orleans: dalla Regione 253 milioni per gli interventi strutturali

Le condizioni dell’autostrada A20 Messina-Palermo sono state al centro di un incontro istituzionale svoltosi oggi a Palazzo d’Orleans tra la Regione Siciliana e i rappresentanti dei Comuni del territorio interessati dall’arteria autostradale.

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Al tavolo hanno preso parte il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, l’assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò, la deputata regionale Bernadette Grasso, vicepresidente della Commissione Trasporti dell’Ars, e una delegazione di presidenti e componenti dei Consigli comunali che nelle scorse settimane avevano approvato specifiche mozioni sulle criticità dell’autostrada.

L’iniziativa è stata promossa da Gianfranco Gentile, presidente del Consiglio comunale di Pettineo, che ha raccolto le istanze provenienti da numerose amministrazioni locali. Hanno partecipato rappresentanti dei Consigli comunali di Pettineo, San Mauro Castelverde, Castelbuono, Pollina, Capo d’Orlando, Pace del Mela, Isnello, San Fratello, Torrenova, Tusa, Castel di Lucio, Santo Stefano di Camastra, Motta d’Affermo e Mistretta.

Nel corso del confronto sono state illustrate le principali criticità presenti lungo l’A20, con particolare riferimento alle condizioni dell’infrastruttura, alla sicurezza della circolazione e ai disagi che quotidianamente interessano automobilisti, pendolari, lavoratori e imprese.

I rappresentanti degli enti locali hanno evidenziato la necessità di interventi concreti e tempestivi, sottolineando le problematiche riscontrate nei diversi tratti dell’autostrada e l’urgenza di garantire standard di sicurezza adeguati.

Il presidente Schifani e l’assessore Aricò hanno comunicato che la Regione Siciliana ha stanziato 253 milioni di euro destinati a interventi strutturali sull’A20, con l’obiettivo di affrontare le criticità esistenti e migliorare le condizioni di sicurezza di una delle principali infrastrutture viarie dell’Isola.

Durante l’incontro sono state inoltre segnalate ulteriori problematiche relative all’autostrada. Il presidente della Regione ha ribadito che la risoluzione delle criticità dell’A20 rappresenta una priorità dell’azione del Governo regionale, assicurando attenzione e impegno per accelerare gli interventi.

Al termine della riunione, Gianfranco Gentile ha espresso soddisfazione per gli impegni assunti dalla Regione.

«Siamo pienamente soddisfatti degli impegni presi da parte del presidente della Regione e dell’assessore regionale alle Infrastrutture, poiché la mobilità in sicurezza rappresenta un principio cardine che deve essere garantito. Adesso ci auguriamo che i tempi di intervento siano celeri e che i lavori procedano senza rallentamenti».

L’attenzione, adesso, si sposta alla fase operativa: gli amministratori locali chiedono che alle risorse stanziate seguano interventi rapidi e concreti, affinché l’A20 Messina-Palermo possa garantire condizioni di sicurezza adeguate ai migliaia di cittadini che ogni giorno la percorrono.