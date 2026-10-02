Affitti a Palermo e nei Comuni della Città Metropolitana: come risparmiare sulle tasse e registrare il contratto senza errori

Gestire un immobile in affitto richiede oggi particolare attenzione, soprattutto quando si tratta di rispettare gli adempimenti previsti dalla normativa e di usufruire correttamente delle agevolazioni fiscali. Per proprietari e inquilini della Città Metropolitana di Palermo, Unioncasa offre assistenza nella gestione dei contratti di locazione, dalla determinazione del canone fino alla registrazione del contratto.

QUA VA IL LORO BANNER

Una delle possibilità previste per i proprietari è il contratto a canone concordato, che, quando ricorrono tutti i requisiti previsti dalla normativa, consente di accedere alla cedolare secca con aliquota ridotta al 10%, oltre alle altre agevolazioni fiscali previste per questa tipologia di contratto.

Un passaggio importante è rappresentato dall’attestazione di rispondenza, comunemente chiamata asseverazione, che certifica la conformità del contratto all’Accordo Territoriale applicabile.

L’asseverazione verifica che il contratto sia stato predisposto nel rispetto dei parametri previsti, tenendo conto, tra gli altri elementi, della zona in cui si trova l’immobile, della superficie e delle caratteristiche dell’abitazione.

Tra i Comuni interessati dagli Accordi Territoriali rientrano Palermo, Bagheria, Santa Flavia, Misilmeri, Villabate, Ficarazzi, Monreale, Altofonte, Capaci e Torretta.

Per chi sceglie il canone concordato, rivolgersi a un’associazione di categoria può quindi essere utile per verificare preventivamente la corretta applicazione delle regole ed evitare errori nella predisposizione del contratto e nella determinazione del canone.

Unioncasa Città Metropolitana di Palermo mette a disposizione dei propri associati un servizio dedicato che comprende il calcolo del canone, la verifica dei parametri previsti dall’Accordo Territoriale e il rilascio dell’attestazione di rispondenza.

L’associazione offre inoltre assistenza nella stesura e nella registrazione del contratto di locazione, oltre a consulenza sugli adempimenti, sulle scadenze e sulle principali problematiche legate ai contratti di affitto.

L’obiettivo è accompagnare proprietari e inquilini in tutte le fasi della locazione, riducendo il rischio di errori e permettendo di verificare quali agevolazioni fiscali possano essere applicate nel rispetto della normativa vigente.

Unioncasa Città Metropolitana di Palermo è presente con due sedi: a Bagheria, in via Emilio Murdolo n. 4, e a Palermo, in via Malaspina n. 27.

Per informazioni e appuntamenti è possibile contattare Unioncasa ai numeri 338 5969895, 329 3090866 e 091 904240 oppure scrivere all’indirizzo email confcobagheria@tiscali.it.

Prima di stipulare o modificare un contratto di locazione, è consigliabile verificare con un professionista o con un’associazione di categoria i requisiti previsti dalla normativa e dall’Accordo Territoriale applicabile al Comune in cui si trova l’immobile.