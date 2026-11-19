La birra siciliana è stata eletta migliore birra 100% italiana ad alta fermentazione alla prima edizione del Concorso Birra Italiana, ospitato al SIMEI di Milano. Un riconoscimento che premia il lavoro del birrificio e la scelta di utilizzare materie prime interamente italiane.

QUA VA IL LORO BANNER

Un importante riconoscimento nazionale per la produzione artigianale siciliana arriva da Altavilla Milicia. La Chiara 1282 della Birra dei Vespri è stata eletta migliore birra 100% italiana ad alta fermentazione nell’ambito della prima edizione del Concorso Birra Italiana, svoltosi al SIMEI di Milano.

Un risultato che porta sul podio nazionale il birrificio siciliano, distinguendo una produzione realizzata esclusivamente con materie prime italiane. Il concorso valorizza infatti le birre artigianali ottenute utilizzando ingredienti provenienti interamente dal territorio nazionale.

La Chiara 1282 si caratterizza per una ricetta particolare: una saison atipica che abbina al suo profilo aromatico il coriandolo e le scorze d’arancia. Una scelta produttiva originale, nata da una visione imprenditoriale sulla quale l’azienda ha continuato a puntare, anche quando non tutti ne comprendevano le potenzialità.

A esprimere la soddisfazione per il premio è Gaetano Bucaro, amministratore della Birra dei Vespri, che ha voluto condividere il risultato con i clienti, i collaboratori e tutte le persone che hanno sostenuto il progetto sin dagli inizi.

«Una birra nata in Sicilia, con tutto il cuore che ci abbiamo messo, che oggi si prende il podio nazionale. Grazie ai clienti che l’hanno scelta e riscelta, a chi lavora con noi e a chiunque ci ha dato fiducia quando era solo un’idea. Se c’è un visionario in questa storia, ha avuto la fortuna di essere in ottima compagnia. Questo premio è vostro quanto nostro», ha dichiarato Bucaro.

Il riconoscimento rappresenta un risultato significativo per la Birra dei Vespri e per il territorio di Altavilla Milicia, confermando le potenzialità delle produzioni artigianali siciliane anche in ambito nazionale.

La vittoria della Chiara 1282 premia un percorso fondato sulla ricerca, sulla valorizzazione delle materie prime italiane e su una precisa identità produttiva: un esempio di come un progetto nato in Sicilia possa distinguersi in un settore competitivo come quello della birra artigianale.