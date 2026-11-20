Un finanziamento di 200 mila euro per riqualificare la piazzetta di via Concordia Mediterranea, a Bagheria, comprendendo piazza Padre Pio e l’area giochi. La misura, approvata dalla Giunta regionale siciliana, punta a migliorare la fruibilità degli spazi pubblici e l’accessibilità dell’area.

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A darne notizia è il presidente del Consiglio comunale di Bagheria, Andrea Sciortino, che ha annunciato il finanziamento evidenziando l’importanza dell’intervento per il quartiere e per i residenti.

Tra gli obiettivi previsti dal progetto figura l’eliminazione delle barriere architettoniche, per rendere gli spazi più accessibili e agevolarne l’utilizzo da parte di tutti. L’intervento riguarderà anche l’area dedicata ai bambini, con l’obiettivo di migliorare la fruibilità della zona destinata al gioco e alla socialità.

Nel comunicare l’ottenimento delle risorse, Sciortino ha ringraziato l’assessore regionale Edy Tamajo, il presidente della Regione Renato Schifani e l’intera Giunta regionale per il sostegno all’iniziativa.

Il presidente del Consiglio comunale ha inoltre annunciato l’intenzione di chiedere all’Amministrazione comunale di organizzare un incontro con i residenti delle zone limitrofe. L’obiettivo è illustrare il progetto e raccogliere osservazioni e suggerimenti da parte dei cittadini prima della realizzazione degli interventi.

Aspra, 200 mila euro per riqualificare la piazzetta di via concordia mediterranea e l’area giochi - attualita' - 3

Il finanziamento rappresenta un’opportunità per intervenire su uno spazio pubblico del territorio, con particolare attenzione all’accessibilità e alla possibilità di renderlo maggiormente fruibile dalle famiglie e dai frequentatori della zona.