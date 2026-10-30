Bagheria, dal 15 novembre al via il servizio di scopino di quartiere: previsti 10 operatori

Il sindaco Filippo Maria Tripoli annuncia l’avvio del servizio di spazzamento manuale delle strade, con l’obiettivo di migliorare la pulizia e il decoro urbano nei diversi quartieri della città.

QUA VA IL LORO BANNER

A Bagheria si prepara a partire il servizio di scopino di quartiere. La data indicata dal sindaco Filippo Maria Tripoli è quella del 15 novembre 2026, quando entreranno in servizio 10 operatori ecologici con contratto a tempo determinato.

«Diciamolo con obiettività: tanto è stato fatto sul tema dei rifiuti, ma ancora tanto deve essere fatto», ha dichiarato il primo cittadino, sottolineando la necessità di rafforzare gli interventi di pulizia sul territorio.

L’obiettivo è garantire uno spazzamento manuale continuativo e organizzato per quartiere, così da assicurare una maggiore attenzione alle strade e agli spazi pubblici e migliorare progressivamente il decoro urbano.

Nel frattempo, secondo quanto annunciato dal sindaco, AMB pubblicherà un bando pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di operatori ecologici. Il nuovo servizio rappresenta quindi un primo intervento nell’ambito delle azioni previste per potenziare la pulizia della città.

«Questo stiamo facendo. Al lavoro… Ben fatto è meglio di ben detto», ha concluso Tripoli, ribadendo l’impegno dell’amministrazione sul fronte della gestione dei rifiuti e della cura degli spazi urbani.