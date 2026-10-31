Bagheria fuori dal circuito ferroviario metropolitano, il Comitato Pendolari chiede più treni per l’aeroporto

Il presidente Giacomo Fazio sollecita Regione, Trenitalia e RFI: «Servono interventi concreti, tariffe adeguate e collegamenti diretti più frequenti con il Falcone-Borsellino». Chiesto un incontro per definire tempi e impegni.

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Bagheria e il suo collegamento ferroviario con Palermo e l’aeroporto Falcone-Borsellino tornano al centro dell’attenzione del Comitato Pendolari Sicilia. Con una nuova nota, il Comitato, presieduto da Giacomo Fazio, torna a sollecitare interventi per migliorare il servizio ferroviario e chiede formalmente che la stazione di Bagheria venga inserita nel circuito metropolitano ferroviario di Palermo.

Una richiesta che, secondo il Comitato, viene portata avanti da mesi e che, alla luce dei recenti disservizi sulla rete ferroviaria palermitana, richiede risposte concrete. L’obiettivo è garantire collegamenti più efficienti, un sistema tariffario coerente con l’integrazione nell’area metropolitana e maggiori possibilità di raggiungere direttamente l’aeroporto da Bagheria e viceversa.

A riaccendere la questione sono state le recenti criticità della circolazione ferroviaria. Secondo il Comitato, la presenza di un solo collegamento diretto con l’aeroporto avrebbe contribuito a provocare pesanti ripercussioni sul servizio, con ritardi e conseguenze anche sugli altri treni del nodo di Palermo.

Per i pendolari, non si tratta di episodi isolati, ma di difficoltà che si ripetono e che incidono sulla vita quotidiana di chi utilizza il treno per raggiungere il posto di lavoro, le scuole, gli appuntamenti e lo scalo aeroportuale. Il Comitato richiama inoltre l’attenzione sulla necessità di tutelare la sicurezza dei viaggiatori e garantire condizioni operative adeguate al personale ferroviario, spesso chiamato a gestire situazioni complesse durante le interruzioni e i ritardi.

L’inserimento di Bagheria nel circuito metropolitano ferroviario, sottolinea il Comitato, non rappresenterebbe soltanto una questione tariffaria, ma un riconoscimento del ruolo di una città densamente abitata e strettamente connessa a Palermo. L’obiettivo è costruire un sistema di trasporto pubblico integrato, accessibile e competitivo rispetto all’utilizzo dell’automobile privata.

Nella nota vengono avanzate cinque richieste precise: avviare un percorso istituzionale per l’inserimento di Bagheria nel circuito metropolitano, chiarendo strumenti amministrativi, contrattuali e tariffari e relativi tempi; potenziare i collegamenti diretti tra Bagheria e l’aeroporto; adeguare le tariffe; verificare congiuntamente le criticità della circolazione nel nodo ferroviario di Palermo; convocare un incontro con il Comitato e i soggetti competenti per individuare soluzioni e stabilire scadenze verificabili.

Il Comitato chiede un confronto tra la Regione Siciliana, responsabile della programmazione del trasporto ferroviario regionale, Trenitalia, per l’organizzazione del servizio, e RFI, per gli aspetti relativi all’infrastruttura e alla circolazione ferroviaria.

«Le esigenze dei pendolari non possono continuare a essere affrontate soltanto attraverso interventi emergenziali», è il senso dell’appello contenuto nella nota, che sollecita un riscontro formale e l’indicazione delle iniziative che si intendono intraprendere.

La richiesta del Comitato Pendolari Sicilia è dunque quella di passare dalle segnalazioni agli interventi, con impegni chiari e tempi certi. Per Bagheria e per l’intero comprensorio, il tema riguarda la possibilità di disporre di un servizio ferroviario affidabile, sicuro e adeguato alle esigenze di chi ogni giorno si sposta per lavoro, studio o necessità personali.