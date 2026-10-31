Bagheria nel circuito ferroviario metropolitano di Palermo, avviato l’iter con la Regione

La stazione ferroviaria di Bagheria potrebbe entrare nel circuito metropolitano di Palermo. È quanto annuncia Antonino Arena, capogruppo di Fratelli d’Italia al Consiglio comunale di Bagheria, che riferisce dell’avvio dell’iter amministrativo dopo un nuovo incontro con l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità, Alessandro Aricò.

QUA VA IL LORO BANNER

L’obiettivo è rafforzare l’integrazione tra Bagheria e il capoluogo siciliano, con possibili ricadute sulle tariffe ferroviarie, sui collegamenti con Palermo e sulle connessioni con l’aeroporto Falcone-Borsellino.

Il percorso, spiega Arena, era stato avviato nei mesi scorsi attraverso un tavolo tecnico al quale aveva partecipato lo stesso assessore regionale, insieme a diverse realtà associative del territorio, tra cui la Consulta Giovanile di Bagheria e Vivere Ateneo. In quell’occasione era emersa la disponibilità della Regione ad approfondire la proposta e a valutare i passaggi necessari.

Parallelamente, Arena aveva presentato una mozione in Consiglio comunale, successivamente approvata, con l’intento di impegnare l’amministrazione e sostenere istituzionalmente la richiesta di inserimento della stazione bagherese nel circuito metropolitano.

Nel corso di questa settimana si è svolto un nuovo confronto con Aricò per fare il punto sulla situazione e verificare gli sviluppi amministrativi. Secondo quanto riferito dal capogruppo di Fratelli d’Italia, l’assessore avrebbe confermato la propria disponibilità e comunicato l’avvio dell’iter necessario.

«Si tratta di un passaggio significativo, che dimostra come il lavoro istituzionale, il confronto con il territorio e la collaborazione tra le diverse realtà possano contribuire a trasformare una richiesta in un percorso concreto», afferma Arena.

L’eventuale inserimento nel circuito metropolitano potrebbe rappresentare un cambiamento importante per i tanti cittadini che ogni giorno raggiungono Palermo per motivi di lavoro, studio o altre necessità. Tra gli obiettivi indicati figurano tariffe più adeguate, una maggiore integrazione con il trasporto pubblico del capoluogo e il miglioramento dei collegamenti ferroviari, compresi quelli in direzione dell’aeroporto.

«Bagheria è una città che, per dimensioni, popolazione e collegamenti quotidiani con Palermo, merita di essere pienamente considerata all’interno del sistema metropolitano», sottolinea Arena, evidenziando come la questione non riguardi soltanto il possibile risparmio economico per i pendolari, ma anche la mobilità, lo sviluppo e la qualità della vita.

Il capogruppo ha inoltre ringraziato l’assessore Alessandro Aricò per l’attenzione e la disponibilità dimostrate, insieme alle associazioni che hanno preso parte al tavolo tecnico e, in particolare, alla Consulta Giovanile di Bagheria e a Vivere Ateneo.

Il percorso, tuttavia, è ancora da sviluppare: l’avvio dell’iter non equivale all’avvenuto inserimento della stazione nel circuito metropolitano. Saranno i prossimi passaggi amministrativi a chiarire tempi, modalità e possibili effetti concreti per gli utenti.

«Continueremo a seguire il percorso con attenzione», conclude Arena, assicurando aggiornamenti sugli sviluppi e ribadendo l’impegno a lavorare per raggiungere un risultato a beneficio della comunità bagherese.