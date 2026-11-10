Bagheria, nuovi loculi al cimitero comunale: previsti 540 loculi e 160 cellette ossario

Approvato il progetto esecutivo per un intervento da 480 mila euro, finanziato interamente con fondi comunali. Avviate le procedure per l’affidamento dei lavori.
Nuovi spazi per la sepoltura al cimitero comunale di Bagheria. L’amministrazione guidata dal sindaco Filippo Maria Tripoli ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di 540 nuovi loculi e 160 cellette ossario, con un investimento complessivo di 480 mila euro a carico del bilancio comunale.
Il provvedimento, approvato nei giorni scorsi sotto il profilo tecnico e amministrativo, consente di avviare formalmente le procedure per l’affidamento dei lavori di ampliamento della struttura cimiteriale.
L’intervento nasce dall’esigenza di rispondere alle richieste della cittadinanza e di aumentare la disponibilità di spazi destinati alla sepoltura e alla conservazione dei resti mortali, affrontando anche le criticità legate ai depositi provvisori.
«Così garantiremo il decoro, il rispetto e la degna sepoltura dei defunti, oltre a venire incontro alle problematiche legate ai depositi provvisori», sottolinea l’amministrazione comunale, evidenziando la necessità di assicurare servizi adeguati alle esigenze della comunità.
La selezione degli operatori economici ai quali affidare l’esecuzione delle opere avverrà attraverso la piattaforma telematica del Mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MEPA).
Con l’approvazione del progetto esecutivo si compie dunque un passaggio verso l’ampliamento del cimitero comunale, con l’obiettivo di incrementare la disponibilità di posti e migliorare la gestione degli spazi destinati alla sepoltura.