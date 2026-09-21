Il 21 settembre 1826 è una data destinata a rimanere nella storia di Bagheria. Quel giorno, a Napoli, il re Francesco I delle Due Sicilie firmò il decreto riguardante la “formazione, circoscrizione ed amministrazione de’ due nuovi comuni di Bagaria e di Solanto ne’ reali dominj oltre il Faro”. Un provvedimento che sancì la separazione di Bagheria dal Comune di Palermo e diede vita a una nuova realtà amministrativa autonoma.

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Ma cosa c’era prima di quel 21 settembre 1826?

Bagheria non nasce improvvisamente come centro abitato in quella data. La sua storia affonda le radici nella seconda metà del Seicento, quando il territorio, allora caratterizzato soprattutto da campagne, agrumeti e residenze di villeggiatura dell’aristocrazia palermitana, iniziò a trasformarsi.

Una figura centrale è quella di Giuseppe Branciforti, principe di Pietraperzia e Leonforte, che nel 1658 fece costruire Villa Butera, dando impulso alla nascita del primo nucleo abitato. Attorno alle ville e alle campagne il territorio iniziò progressivamente a popolarsi e a svilupparsi.

Nel Settecento la crescita continuò. Nel 1769 il principe Salvatore Branciforti, principe di Butera, promosse un’importante trasformazione urbanistica, con la realizzazione degli assi viari che ancora oggi caratterizzano il centro storico, tra cui l’attuale corso Butera e corso Umberto. Nel 1771 venne completata anche la Chiesa Madrice, destinata a diventare uno dei punti di riferimento della comunità.

Bagheria oggi compie 200 anni: il 21 settembre 1826 il decreto di francesco i che la rese comune autonomo - attualita' - 2

Bagheria cresceva quindi come borgo, ma dal punto di vista amministrativo faceva ancora parte del territorio di Palermo. Fu in questo contesto che maturò il provvedimento del 1826.

Il decreto reale stabiliva che i villaggi di Bagaria, Aspra, Santa Flavia, Casteldaccia, Solanto, Porticello e Sant’Elia fossero separati dal Comune di Palermo e formassero due comuni distinti.

Il primo era il Comune di Bagaria, composto da Bagaria e Aspra, con la sede dell’amministrazione a Bagaria, l’odierna Bagheria.

Il secondo era il Comune di Solanto, formato invece da Santa Flavia, Casteldaccia, Solanto, Porticello e Sant’Elia, con sede amministrativa a Santa Flavia. È un passaggio importante perché chiarisce un equivoco frequente: nel 1826 Santa Flavia e Casteldaccia non erano ancora due comuni autonomi. Facevano parte dello stesso Comune di Solanto.

Casteldaccia avrebbe ottenuto la propria autonomia amministrativa alcuni decenni dopo. La separazione dal Comune di Solanto fu decretata da Ferdinando II il 1° maggio 1854 ed entrò in vigore dal 1° gennaio 1855.

Il Comune di Solanto, invece, avrebbe assunto successivamente la denominazione di Santa Flavia. Il cambio ufficiale avvenne nel 1880, con il Regio decreto n. 5351 del 4 marzo 1880.

Per Bagheria, il 21 settembre 1826 rappresenta dunque il momento della nascita della propria autonomia amministrativa. Il decreto di Francesco I separò Bagaria e Aspra dal territorio di Palermo e riconobbe a Bagaria una propria amministrazione comunale.

All’epoca Bagheria aveva già alle spalle una storia importante e un territorio in piena trasformazione. Le ville nobiliari, le campagne coltivate, le nuove strade e la crescita della popolazione avevano trasformato quello che era stato per lungo tempo un territorio agricolo alle porte di Palermo in un centro ormai maturo per una propria autonomia.