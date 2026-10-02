Bentornati a scuola, la festa di inizio anno per gli alunni delle scuole primarie

Sabato 3 ottobre 2026 dalle 16.00 alle 19.00 a Bagheria presso il Giardino della scuola primaria “G.Cirincione” in via Diego D’Amico si svolgerà la manifestazione “Bentornati a scuola”, la festa di inizio anno rivolta agli alunni delle scuole primarie di Bagheria e non solo. La manifestazione è organizzata dal C .As.B (Coordinamento Comprensoriale delle associazioni del Bagherese) e si avvale del patrocinio del Comune di Bagheria. Animazione, intrattenimento, attività, condivisione, giochi e musica si alterneranno, per allietare un pomeriggio all’insegna dell’allegria del divertimento e della condivisione, per un

evento che vuole sottolineare l’importanza e la necessità di fare ed essere Comunità.

Presenzieranno: Angela Pergolizzi, presidente del CASB, Filippo Tripoli, sindaco di Bagheria, Emanuele Tornatore, assessore ai servizi sociali e Pubblica Istruzione, Antonella Insinga, assessore allo Spettacolo, e i rappresentanti delle associazioni del coordinamento

delle associazioni del Comprensorio bagherese. Si alterneranno giochi, balli,bolle magiche e mangiafuoco e saranno consegnati ai bambini sculture di palloncini.

Il C.As.B (è un’Associazione di secondo livello che aggrega le associazioni del Terzo settore che operano nel Distretto socio sanitario D-39 costituitosi nel dicembre 2016: una struttura aperta, pensata e strutturata per recepire e sviluppare le istanze e contributi che il territorio manifesta ed esprime; un tentativo di realizzare un processo di coesione sociale e culturale partecipato e rappresentativo che favorisce la costruzione di un’idea condivisa

di Comunità.

“Bentornati a scuola, la manifestazione -dichiara la presidente Angela Pergolizzi – che vuole rappresentare un momento di aggregazione nel segno delle finalità che l’associazione intende raggiungere per la crescita civile e sociale della comunità bagherese e dei comuni del comprensorio”

Ci si avvarrà della collaborazione per il servizio di protezione civile dell attività di

volontariato dell’Associazione Unità Vesta.

QUA VA IL LORO BANNER