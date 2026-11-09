Da Bagheria a Verona con il carretto: Nino Buttitta attraversa l’Italia con il cavallo Ferdinando

Dopo il viaggio del 2022 da Bagheria ad Assisi con Gandalf, il carrettiere bagherese è ripartito il 5 settembre per raggiungere Fieracavalli. Circa 1.500 chilometri lungo le strade italiane, tra incontri, ospitalità e tradizioni, per raccontare il valore di un antico mestiere e riscoprire un’Italia che cambia da regione a regione, ma che conserva lo stesso spirito di solidarietà.

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Nino è arrivato a Verona nei giorni di Fieracavalli 2026, la manifestazione dedicata al mondo equestre che si è svolta dal 5 all’8 novembre. Per raggiungerla ha percorso circa 1.500 chilometri, partendo da Bagheria il 5 settembre e attraversando diverse regioni italiane.

Il viaggio è cominciato con Ferdinando, un cavallo che gli è stato affidato da un amico, e con il carretto che rappresenta molto più di un semplice mezzo di trasporto. È il simbolo di una storia familiare, di un mestiere antico e di un modo di vivere legato alla fatica, al lavoro e al rapporto con gli animali.

Quattro anni fa, nel 2022, Nino aveva già affrontato un’avventura simile, raggiungendo Assisi da Bagheria insieme a Gandalf il Grigio. Allora erano stati circa 1.300 i chilometri percorsi in due mesi, in un pellegrinaggio nato anche dal desiderio di ringraziare San Francesco dopo le difficoltà vissute durante la pandemia.

Questa volta la meta è stata Verona, ma il significato del viaggio va ben oltre l’arrivo. Camminando lentamente, attraversando paesi e territori profondamente diversi, Nino ha potuto osservare come cambino il linguaggio, le abitudini, la cucina e il modo di vivere da una regione all’altra. Dalla Campania alla Basilicata, dall’Abruzzo al Lazio, fino all’Umbria e all’Emilia-Romagna, ogni tappa è diventata un’occasione per conoscere persone e tradizioni.

Ci sono i campani, i lucani, i ciociari e tanti altri popoli che custodiscono identità, storie e consuetudini differenti. Eppure, lungo la strada, Nino ha ritrovato un tratto comune: la gente che lavora, che si appassiona, che ama i cavalli e che spesso è pronta ad aprire le porte di casa a chi sta affrontando un cammino tanto impegnativo.

È proprio questa la ricchezza di un viaggio lento: non limitarsi a raggiungere una destinazione, ma comprendere davvero i luoghi attraversati e lasciarsi sorprendere da tutto ciò che accade lungo il percorso. Le soste, gli incontri, le difficoltà e i gesti di solidarietà diventano parte integrante dell’esperienza.

Con il suo carretto, Nino Buttitta ha voluto anche richiamare l’attenzione sul significato originario del mestiere del carrettiere, una figura che un tempo attraversava paesi e campagne per trasportare e scambiare merci, affrontando chilometri di strada con il proprio cavallo. Un lavoro fatto di sacrifici e conoscenza del territorio, che oggi rischia di essere ricordato soprattutto attraverso il folklore.

La sua presenza a Fieracavalli è stata così l’occasione per raccontare al pubblico non soltanto una tradizione siciliana, ma anche una filosofia di vita: riscoprire il valore del tempo, della fatica, del contatto con gli animali e delle relazioni umane.

Da Bagheria a Verona, il viaggio di Nino e Ferdinando racconta un’Italia che cambia a ogni curva, ma che continua a riconoscersi nel lavoro, nell’accoglienza e nelle passioni condivise. Un’Italia che, se attraversata senza fretta, sa ancora mostrare il suo volto più autentico.