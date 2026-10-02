Dr. Francesco Pardo, chirurgo ortopedico, specialista di anca e ginocchio del Rizzoli di Bologna, in visita a Bagheria

Un’importante occasione per la salute e il benessere articolare dei cittadini di Bagheria e dell’intero comprensorio. Il prossimo 6 ottobre sarà presente in città il Dr. Francesco Pardo, medico chirurgo ortopedico di riferimento dell’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, tra i centri di eccellenza a livello internazionale per la chirurgia ortopedica.

QUA VA IL LORO BANNER

L’eccellenza nella chirurgia di Anca e Ginocchio

Il Dr. Francesco Pardo è specializzato in particolare nel trattamento delle patologie complesse dell’anca e del ginocchio. Ricopre infatti il ruolo di Dirigente Medico presso la S.C. Ortopedia-Traumatologia e Chirurgia Protesica dei Reimpianti di Anca e Ginocchio del Rizzoli, un reparto all’avanguardia dedicato sia agli interventi di primo impianto che alle complesse operazioni di revisione e sostituzione protesica. I suoi principali campi di intervento e specializzazione clinica riguardano:

Chirurgia Protesica di Anca e Ginocchio: trattamento dell’artrosi severa, della coxartrosi e della

gonartrosi, con approcci focalizzati sul recupero funzionale e sulle più moderne tecnologie di impianto.

Chirurgia di Revisione e Reimpianti: gestione di protesi usurate, dolorose o malfunzionanti che

richiedono interventi sostitutivi di alta precisione.

Traumatologia dello Sport e Chirurgia Artroscopica: diagnosi e cura delle patologie legamentose e

cartilaginee dell’articolazione del ginocchio.

Profilo scientifico e percorso professionale

Laureatosi con il massimo dei voti e la lode presso l’Università degli Studi di Palermo, il Dr. Pardo ha proseguito la sua alta formazione specialistica e accademica a Bologna, conseguendo la Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia e il Dottorato di Ricerca (PhD) presso l’Ateneo bolognese. Ha inoltre perfezionato le sue competenze all’estero presso l’Osaka City University Hospital in Giappone ed è autore di importanti pubblicazioni scientifiche internazionali incentrate sulla tecnologia applicata alle protesi articolari.

Un punto di riferimento senza bisogno di spostarsi

La visita del Dr. Pardo offre ai pazienti la possibilità di effettuare un inquadramento diagnostico accurato, valutare la necessità di un intervento protesico a carico dell’anca o del ginocchio o verificare lo stato di protesi già impiantate, evitando lunghi viaggi e trasferte fuori regione. L’iniziativa non sarà un evento isolato: il dottore tornerà infatti a Bagheria con cadenza mensile, garantendo così continuità assistenziale e la possibilità di essere seguiti stabilmente nel tempo senza doversi spostare dalla Sicilia.

Le visite specialistiche del Dr. Francesco Pardo si terranno nella giornata del 6 ottobre.

Data la disponibilità limitata di posti per garantire il giusto tempo ad ogni valutazione clinica, è consigliata la prenotazione anticipata.

Dove: Poliambulatorio MedinFisio – Via Costanza d’Altavilla, 1/C – Bagheria (PA)

Data: 6 Ottobre

Telefono: 352 0532182

Email: medinfisio@gmail.com