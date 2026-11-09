Ente Luglio Musicale Trapanese, si insedia il nuovo Consiglio di amministrazione: entrano Elisa Cordova e Jessica Fici

Nuova composizione per il CdA dell’istituzione culturale trapanese, presieduto dal sindaco Giacomo Tranchida. Le due nuove componenti portano competenze in ambito giuridico, economico e musicale. Tra gli obiettivi, il rilancio della stagione lirica e concertistica e una maggiore apertura alla città e ai giovani.

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Si è insediato oggi il nuovo Consiglio di amministrazione dell’Ente Luglio Musicale Trapanese, storica istituzione culturale della città di Trapani. Il CdA è presieduto dal sindaco Giacomo Tranchida e comprende il consigliere delegato Filippo De Vincenzi e il componente Giuseppe Butera, ai quali si aggiungono le due nuove componenti Elisa Cordova e Jessica Fici.

Jessica Fici, avvocato e docente, è laureata in Giurisprudenza e in Scienze economiche. Il suo percorso professionale è caratterizzato da competenze giuridiche, amministrative ed economiche, oltre che da esperienze nella consulenza legale e nella gestione di attività organizzative e istituzionali.

Elisa Cordova, laureata in Filosofia e diplomata in pianoforte secondo il vecchio ordinamento, ha ricoperto l’incarico di direttrice del Conservatorio di musica “A. Scontrino” di Trapani. Il suo ingresso porta nel nuovo organismo una consolidata esperienza nel settore musicale e nella formazione artistica.

Con il nuovo insediamento si apre una fase di rinnovamento per l’Ente, dopo il lavoro svolto dai precedenti componenti. Il sindaco Tranchida ha rivolto un ringraziamento all’avvocato Natale Pietrafitta e all’avvocato Federica Magaddino, quest’ultima uscita dall’incarico per motivi personali e professionali.

«Con l’insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione apriamo una nuova fase per il nostro Luglio Musicale», ha dichiarato Tranchida, sottolineando il valore delle professionalità coinvolte e la volontà di mettere a disposizione dell’istituzione competenze amministrative, giuridiche, economiche e artistiche.

Il sindaco ha inoltre evidenziato che i componenti del CdA non percepiscono alcun compenso e ha delineato le priorità per il futuro dell’Ente: valorizzare il patrimonio musicale, rafforzare la stagione lirica e concertistica e favorire una maggiore apertura verso la città, le nuove generazioni e i circuiti nazionali e internazionali.

«Il Luglio Musicale è un’eccellenza di Trapani e deve tornare ad essere protagonista della vita culturale siciliana», ha concluso il primo cittadino, indicando nel rilancio dell’attività culturale e nella valorizzazione dell’identità musicale del territorio i principali obiettivi del nuovo Consiglio di amministrazione.