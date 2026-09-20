Il Limone Verdello da sempre nella cucina di Nino Ferreri: oggi è ancora più protagonista con il Presidio Slow Food

Il Limone Verdello non è arrivato oggi nella cucina di Nino Ferreri. C’è da sempre, è uno degli ingredienti attraverso i quali lo chef racconta Bagheria e la Sicilia nel suo ristorante LIMU. Oggi, però, c’è un motivo in più per celebrarlo: il riconoscimento del nuovo Presidio Slow Food e la sua presentazione a Torino, a Terra Madre Salone del Gusto 2026.

QUA VA IL LORO BANNER

In occasione della partenza della delegazione di Bagheria verso Torino, siamo andati a trovare Nino Ferreri nel suo ristorante, dove lo chef ha preparato per noi un dessert dedicato proprio al Limone Verdello della Piana di Bagheria.

Un piatto che racconta un legame già consolidato tra Ferreri, LIMU e il prodotto simbolo dell’agricoltura della nostra terra.

«Partiamo proprio da Bagheria – racconta Nino Ferreri mentre prepara il dessert – perché oggi voglio realizzare una preparazione dedicata interamente a uno dei prodotti tipici di questa terra, ovvero il limone verdello».

La preparazione è una torta al limone ispirata alla tradizione francese della tarte au citron, ma reinterpretata dallo chef attraverso prodotti e sapori della Sicilia. È un dessert presente nel menù di LIMU per gran parte dell’anno, con variazioni legate alla stagionalità e alla disponibilità delle materie prime.

Si parte da una crema al limone, una lemon curd preparata con succo di Limone Verdello, burro e uova, che viene posta al centro del piatto.

A completare la preparazione arriva un gelato alle erbe aromatiche, realizzato con menta e basilico, accompagnato da uno sciroppo ottenuto dalle foglie del limone. Un modo per utilizzare il prodotto in più forme e riportare nel dessert il profumo e l’identità dell’agrume.

Poi la parte croccante, con una cialda alla mandorla, e la meringa che richiama ancora una volta la tarte au citron francese. Le punte della meringa vengono bruciate e, alla fine, il piatto viene completato con scorza di Limone Verdello.

Il limone verdello da sempre nella cucina di nino ferreri: oggi è ancora più protagonista con il presidio slow food - attualita' - 3

«Questo è uno dei piatti che non possiamo fare a meno tutto l’anno – spiega Ferreri – e a seconda della stagione in cui ci troviamo realizziamo delle modifiche».

Il rapporto tra lo chef e il limone, però, va ancora più indietro e si ritrova persino nel nome del ristorante.

LIMU, termine di origine arabo-persiana legato al limone, è una scelta che Ferreri ha voluto trasformare in un omaggio alla Sicilia, a Bagheria e all’agrume che considera uno degli elementi fondamentali della propria cucina.

«Perché hai scelto di chiamare il tuo ristorante Limu? È un omaggio ovviamente al paese che ci ospita, ovvero Bagheria, ed è un omaggio a quello che è l’agrume per eccellenza, che a me piace usare tantissimo in quasi tutti i piatti».

Il limone, dunque, non è semplicemente un ingrediente per LIMU: è parte dell’identità stessa del ristorante. E il Limone Verdello, presente da tempo nella cucina di Ferreri, assume oggi un significato ancora più importante.

La soddisfazione nasce infatti dal fatto che un prodotto già profondamente legato alla cucina e alla storia agricola del territorio riceva ora il riconoscimento del Presidio Slow Food.

Mentre la delegazione di Bagheria si prepara a presentare questa eccellenza a Torino, Ferreri continua a raccontarla attraverso la sua cucina, dimostrando come un prodotto della tradizione possa dialogare anche con l’alta gastronomia.

«Ecco, questa è la nostra versione di torta al limone – conclude Nino Ferreri – un omaggio appunto a Bagheria e al limone verdello».

Un omaggio che oggi assume un significato ancora più forte: il Limone Verdello che da sempre è sulle tavole e nei terreni della Piana di Bagheria diventa anche Presidio Slow Food e si prepara a essere raccontato a Terra Madre.

Dalla terra alla cucina stellata, passando per la storia di Bagheria: il Verdello continua così il suo viaggio, portando con sé il territorio che lo ha custodito per generazioni.