Termini, incendio azienda Cascino Angelo & C. Raggiunto l’accordo con la Filcams, per la salvaguardia di tutti i livelli occupazionali 

Palermo 3 agosto 2026 – La Filcams Cgil Palermo esprime apprezzamento per l’accordo sottoscritto con la Cascino Angelo & C. rsl, , che avvia l’iter per l’attivazione del fondo di integrazione salariale in favore dei 15 lavoratori dello stabilimento di Termini Imerese, gravemente danneggiato dall’incendio dello scorso 26 luglio, che ha colpito la zona industriale. “Esprimiamo solidarietà all’azienda per gli ingenti danni subiti e, soprattutto, piena vicinanza ai lavoratori e alle loro famiglie, che dovranno affrontare un periodo di sospensione dell’attività e di sostegno al reddito – dichiarano il segretario genrale Filcams Cgil palermo Giuseppe Aiello e il segretario Filcams Manliuo Mandalari – L’intesa prevede il ricorso al Fis, con decorrenza dal 3 agosto e per una durata presumibile di 24 settimane. Particolarmente importante è l’impegno assunto dall’azienda, su richiesta della Filcams Cgil, ad anticipare direttamente ai lavoratori l’integrazione salariale per conto dell’Inps, evitando così i ritardi che avrebbero potuto determinare ulteriori difficoltà economiche.

QUA VA IL LORO BANNER

«In una situazione tanto grave e imprevedibile – aggiungono Aiello e Mandalari – l’obiettivo prioritario era garantire rapidamente una tutela economica concreta ai lavoratori, ma sopratutto la salvaguardia di tutti i livelli occupazionali. Seguiremo con attenzione l’iter e l’applicazione dell’accordo e il percorso di ripresa dell’attività produttiva rendendoci ulteriormente disponibili ad ogni possibile confronto in merito».