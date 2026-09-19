Terra Madre 2026, Bagheria protagonista a Torino con il Limone e le conserve artigianali di U’ Barunieddu

Bagheria sarà presente a Torino in occasione di Terra Madre Salone del Gusto 2026 con uno spazio dedicato alle produzioni del territorio. Accanto al nuovo Presidio Slow Food del Limone Verdello di Bagheria ci sarà anche “U’ Barunieddu”, realtà artigianale bagherese che porterà a Torino una selezione delle proprie conserve e produzioni realizzate con materie prime siciliane e, dove possibile, a filiera corta e a chilometro zero.

QUA VA IL LORO BANNER

A raccontare questa esperienza è Giuseppe Buttitta, titolare di U’ Barunieddu, che porterà nello stand di Corso Vittorio Veneto diverse specialità prodotte nel laboratorio artigianale di via Consolare 114. Tra queste la marmellata di Limone della Piana di Bagheria, la crema di sfincione bagherese, la caponata, la confettura extra di mango siciliano e il condimento a base di sarde e finocchietto.

La produzione comprende anche passate di pomodoro, numerose marmellate e confetture, tra cui quelle realizzate con ciliegie di Chiusa Sclafani e fichi, oltre alla linea 100% frutta. Per queste ultime vengono utilizzati ingredienti selezionati, tra cui zucchero d’uva, succo di limone e farina di semi di carrube come addensante. Non mancano inoltre le conserve sott’olio, pomodori secchi e altre specialità della tradizione siciliana.

“Utilizziamo prodotti a filiera corta e a chilometro zero e non utilizziamo conservanti”, racconta Buttitta, spiegando la filosofia che caratterizza la produzione. Un lavoro che mette al centro la materia prima siciliana e la sua trasformazione artigianale.

U Barunieddu rappresenta inoltre un punto di riferimento per diverse aziende agricole del territorio. Le eccedenze delle produzioni agricole possono infatti essere trasformate nel laboratorio di via Consolare, evitando sprechi e dando nuova vita alle materie prime attraverso conserve, confetture e altri prodotti trasformati.

Il nome “Barunieddu” nasce dalla storia della famiglia Buttitta. È Giuseppe Buttitta a raccontare che il soprannome era legato al nonno, proprietario di un frantoio e di terreni agricoli. In passato possedere un frantoio e delle terre era considerato un segno di benessere e prestigio e proprio da questa storia familiare deriva il nome “Barunieddu”, oggi diventato il marchio dell’attività.

Nel tempo alla produzione si è affiancata anche l’accoglienza. Il laboratorio è frequentato anche da turisti interessati a conoscere le produzioni locali e il percorso che porta dalle materie prime ai prodotti finiti.

L’azienda ha inoltre ottenuto il marchio Bio e ha avviato una linea dedicata alle produzioni biologiche, con mandarini, arance rosse di Sicilia e arance di Bagheria.

La partecipazione a Terra Madre assume quindi un significato particolare: nello stesso spazio saranno rappresentate due espressioni della cultura agroalimentare bagherese, il nuovo Presidio Slow Food del Limone della Piana di Bagheria e la produzione artigianale di U Barunieddu.

Dal 24 settembre, Torino diventerà così una vetrina internazionale per una parte della storia agricola e gastronomica di Bagheria. I visitatori potranno conoscere, assaggiare e acquistare le specialità di U’ Barunieddu e scoprire il Limone della Piana di Bagheria, protagonista tra i nuovi Presìdi Slow Food di questa edizione di Terra Madre.