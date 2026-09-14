Dopo il successo del primo appuntamento di lancio, VEG CONNECT • BAGHERIA torna con una novità importante: il progetto ideato dallo studio creativo londinese WeAreInkspired, fondato da Dalila Ficano e Silvia Pellegrino, diventa un appuntamento mensile dedicato alla cucina vegetale, alla sostenibilità, alla cultura e alle nuove connessioni.

QUA VA IL LORO BANNER

Il primo evento, realizzato insieme a Kàlamo Ristorante, aveva portato a Bagheria un format pensato per creare un ponte tra Sicilia, Londra ed Europa, attraverso cibo, musica, arte e momenti di confronto. Un’esperienza che ha convinto le fondatrici a proseguire durante tutto l’anno con una serie di appuntamenti dedicati alla community veg locale.

Il prossimo incontro è in programma giovedì 24 settembre. La formula prevede un’apericena vegana pensata non soltanto come momento gastronomico, ma anche come occasione per incontrarsi, fare networking e conoscere nuove realtà e progetti del territorio.

Protagonista della proposta gastronomica sarà ancora una volta lo chef Ciccio, con un menu vegetale diverso ogni mese e realizzato con ingredienti freschi e stagionali forniti da Orto 21 Gram. Non mancheranno cocktail e drink della casa, musica e momenti dedicati alla socialità.

Veg connect torna a bagheria: il progetto diventa un appuntamento mensile - attualita' - 3

Il progetto prevede inoltre la presenza di guest speaker, con brevi interventi dedicati a sostenibilità, alimentazione e iniziative locali, oltre a live performance e contributi artistici selezionati.

Una delle novità del nuovo percorso riguarda proprio la possibilità per associazioni, realtà del territorio, progetti di sostenibilità e tutela animale, iniziative plastic-free, artisti, performer, musicisti, DJ e speaker di entrare a far parte della community e proporre il proprio contributo.

All’inizio di ogni stagione, VEG CONNECT prevede inoltre un evento speciale, arricchito da ospiti, performance dal vivo, musica e contributi artistici, mentre gli altri appuntamenti mensili manterranno la formula più informale dell’apericena.

L’obiettivo è far crescere un luogo di incontro aperto a tutti: non soltanto a chi segue già uno stile di vita vegano, ma anche a chi è curioso di conoscere una cucina vegetale consapevole e vuole scoprire nuove idee, persone e progetti.

Il prossimo appuntamento di VEG CONNECT • BAGHERIA è fissato per il 24 settembre. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 091 843 2875.