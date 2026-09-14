Morte di Simona Cinà a Bagheria, la famiglia si oppone all’archiviazione: «Indagini lacunose»

La famiglia di Simona Cinà non si rassegna alla richiesta di archiviazione dell’inchiesta sulla morte della giovane pallavolista, deceduta nella notte tra l’1 e il 2 agosto 2025 nella piscina di una villa tra Aspra e Mongerbino, a Bagheria, durante una festa di laurea.

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I legali della famiglia, gli avvocati Antonio, Marco e Paolo Ingroia, hanno presentato opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura di Termini Imerese, che ha coordinato le indagini sul decesso della 21enne. La Procura ritiene che si sia trattato di un tragico incidente e non sono emersi elementi sufficienti per sostenere l’ipotesi di un intervento violento da parte di terzi. Tra gli elementi valutati dagli inquirenti ci sono l’assenza di ferite e l’elevato tasso alcolemico riscontrato.

La famiglia, però, attraverso i propri legali contesta questa ricostruzione e chiede ulteriori approfondimenti. Nel corso della conferenza stampa convocata a Palermo, l’avvocato Antonio Ingroia ha parlato di «evidenti lacune investigative», soprattutto nelle ore immediatamente successive alla morte, e di accertamenti medico-legali che, secondo la difesa, non sarebbero stati sufficientemente approfonditi.

Secondo i legali, inoltre, non sarebbero stati approfonditi tutti i possibili profili dai quali potrebbero emergere eventuali responsabilità penali colpose. La famiglia ritiene quindi che la ricostruzione della morte come evento accidentale non sia stata accompagnata da un accertamento investigativo completo delle diverse dinamiche possibili.

Uno dei punti contestati riguarda anche la possibilità che Simona possa essere finita in piscina in seguito a una spinta, magari nell’ambito di uno scherzo. È un’ipotesi che i legali chiedono di non escludere a priori e che, secondo quanto riferito da Ingroia, avrebbe meritato ulteriori verifiche alla luce di quanto sarebbe avvenuto durante la stessa serata.

La Procura, invece, ritiene che l’ipotesi di un’aggressione non trovi riscontri negli elementi raccolti. In particolare, secondo la ricostruzione degli inquirenti, una colluttazione difficilmente sarebbe potuta passare inosservata alle oltre trenta persone presenti alla festa.

La richiesta di archiviazione, dunque, non chiude ancora definitivamente il caso. Ora sarà il giudice per le indagini preliminari a valutare l’opposizione presentata dalla famiglia e a decidere se accogliere la richiesta della Procura oppure disporre ulteriori approfondimenti investigativi.

A più di un anno dalla tragedia, resta quindi aperto il confronto tra due ricostruzioni: quella della Procura, che considera la morte di Simona Cinà un tragico incidente, e quella della famiglia, che chiede ulteriori indagini per chiarire ogni aspetto della vicenda e verificare l’eventuale esistenza di responsabilità di terzi.