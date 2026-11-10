52 grammi di cocaina nascosti nel serbatoio dell’auto: arrestato un 42enne palermitano

I Carabinieri hanno scoperto la droga durante un controllo del territorio. L’uomo è stato arrestato e condotto nel carcere di Termini Imerese, in attesa dell’udienza di convalida.

QUA VA IL LORO BANNER

Un involucro contenente 52 grammi di cocaina, nascosto nel vano di imbocco del serbatoio di un’automobile. È quanto hanno scoperto i Carabinieri della Stazione di Cerda durante un servizio di controllo del territorio, che ha portato all’arresto di un uomo di 42 anni, originario di Palermo.

I militari hanno notato una vettura ferma sul ciglio della strada, con l’uomo al volante in apparente attesa. Insospettiti dalla situazione, hanno deciso di procedere con ulteriori verifiche e con la perquisizione del veicolo.

Il controllo ha consentito di rinvenire la sostanza stupefacente, occultata in un punto dell’auto dove si presume si volesse renderla meno facilmente individuabile. Per il 42enne sono quindi scattate le manette in flagranza, con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato accompagnato nella casa circondariale di Termini Imerese, a disposizione dell’autorità giudiziaria e in attesa dell’udienza di convalida.

L’operazione rientra nell’attività di contrasto al traffico e allo spaccio di droga condotta dai Carabinieri sul territorio, in coordinamento con la Procura della Repubblica di Termini Imerese, guidata dal procuratore Antonio Angelo Vittorio Cavallo.

Resta fermo il principio della presunzione di innocenza: la responsabilità dell’indagato dovrà essere accertata nelle sedi giudiziarie competenti.