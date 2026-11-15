Oltre 280 grammi di hashish nascosti in casa e nel frigorifero. Recuperato anche uno zaino rubato a un cittadino bengalese.

QUA VA IL LORO BANNER

Un arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e due denunce per furto aggravato e falsità materiale. È il bilancio di un servizio coordinato di controllo del territorio eseguito dai Carabinieri della Compagnia di Bagheria, con l’obiettivo di contrastare lo spaccio di droga e i reati contro il patrimonio.

Nel corso delle attività, i militari della Stazione di Bagheria e della Sezione Radiomobile, con il supporto dei colleghi del Nucleo Cinofili di Palermo Villagrazia, hanno effettuato una perquisizione domiciliare nell’abitazione in uso a un uomo di 34 anni.

Determinante il fiuto del cane antidroga Axa, che ha permesso di individuare oltre 280 grammi di hashish, nascosti sia nella camera da letto sia all’interno del frigorifero. Durante la perquisizione è stato inoltre trovato materiale utilizzato per il confezionamento della sostanza stupefacente.

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Termini Imerese, su richiesta della Procura della Repubblica guidata dal procuratore Angelo Vittorio Cavallo, ha convalidato l’arresto e disposto per il 34enne la misura degli arresti domiciliari.

Nel corso dello stesso servizio, i Carabinieri della Stazione di Casteldaccia hanno eseguito una perquisizione delegata dall’Autorità giudiziaria nei confronti di un uomo di 40 anni, ritenuto verosimilmente responsabile di un furto con destrezza ai danni di un cittadino bengalese. Alla vittima sarebbe stato sottratto uno zaino contenente denaro ed effetti personali.

Le operazioni hanno consentito di recuperare lo zaino e di individuare anche il mezzo che sarebbe stato utilizzato per commettere il furto. L’uomo è stato denunciato.

Un’ulteriore denuncia è stata effettuata dai Carabinieri della Stazione di Ficarazzi nei confronti di un 43enne, trovato in possesso di una carta d’identità elettronica priva del microchip. Per l’uomo è scattata la denuncia per falsità materiale commessa dal privato.

Le attività rientrano nei servizi di controllo del territorio condotti dai Carabinieri nell’area di Bagheria e nei comuni limitrofi, con particolare attenzione al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e dei reati contro il patrimonio.

Si ricorda che i procedimenti si trovano nella fase delle indagini preliminari e che gli indagati sono da considerarsi innocenti fino a eventuale condanna definitiva.