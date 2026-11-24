Un arresto, due denunce e sanzioni amministrative. È il bilancio di un servizio straordinario di controllo del territorio effettuato dai Carabinieri della Compagnia di Bagheria, con il supporto dei NAS e del NIPAAF del Centro Anticrimine Natura Carabinieri di Palermo.

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L’attività ha interessato il territorio di Bagheria e il vicino comune di Ficarazzi, con controlli sia lungo le principali arterie stradali sia all’interno di alcune aziende olearie del comprensorio.

Nel corso dei controlli su strada, i militari hanno arrestato un 34enne palermitano, già noto alle forze dell’ordine, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese. L’uomo deve scontare una condanna definitiva per furto aggravato. Dopo le formalità di rito, è stato accompagnato presso la casa circondariale di Termini Imerese.

Sempre durante le verifiche stradali, è stato denunciato in stato di libertà un 21enne originario di Carrara, accusato di falsità materiale commessa dal privato. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, il giovane avrebbe esibito una carta d’identità alterata mediante l’asportazione del microchip.

Parallelamente, i controlli hanno riguardato anche le attività produttive del settore oleario. In un frantoio gestito da un 52enne palermitano, i militari hanno riscontrato diverse irregolarità in materia di sicurezza sul lavoro. Tra le violazioni contestate figurano la mancata nomina del medico competente, l’omessa sorveglianza sanitaria e formazione dei lavoratori e il mancato aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Per il titolare è scattata la denuncia in stato di libertà.

A Ficarazzi, invece, il titolare di un secondo oleificio, un 53enne del posto, è stato sanzionato amministrativamente per alcune carenze igienico-sanitarie riscontrate all’interno dell’impianto.

L’attività rientra nei servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e al contrasto dell’illegalità, con particolare attenzione alla sicurezza stradale, alla tutela dei lavoratori e al rispetto delle norme igienico-sanitarie nelle attività produttive.

Gli esiti degli accertamenti sono stati trasmessi alla Procura della Repubblica di Termini Imerese, diretta dal procuratore Angelo Vittorio Antonio Cavallo, per le valutazioni di competenza.