Bagheria, è morto Mariano Lanza

È venuto a mancare questa mattina, all’età di 72 anni, Mariano Lanza, da sempre legato all’attività imprenditoriale di famiglia nel settore della vendita e dell’assistenza Volkswagen, oltre che alla vita della comunità bagherese.

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Zio di Bartolo Di Salvo, candidato sindaco di Bagheria e alle elezioni regionali, Mariano Lanza era profondamente legato alla propria famiglia. Non era sposato e non aveva figli, ma aveva sempre mantenuto un rapporto speciale con i suoi familiari e con tutti i nipoti, ai quali era particolarmente affezionato.

Accanto all’impegno nel mondo imprenditoriale, Lanza coltivava da sempre una grande passione per la politica locale e non solo. Seguiva con interesse le vicende politiche del territorio e la vita pubblica, mantenendo un legame con la comunità bagherese.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato dolore tra quanti lo conoscevano e gli erano vicini. Il suo ricordo resta legato all’attività di famiglia, all’interesse per la politica e soprattutto agli affetti familiari, ai quali era profondamente legato.

I funerali saranno celebrati domani, lunedì 2 novembre, alle ore 9.45, nella chiesa delle Anime Sante a Bagheria. Sarà l’occasione per familiari, amici e conoscenti di stringersi attorno ai suoi cari e rivolgergli l’ultimo saluto.