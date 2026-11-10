Bagheria, rapinatori tentano l’assalto armato alla Coop ma il cassiere li mette in fuga

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Due giovani con il volto coperto dai caschi e una pistola hanno tentato di rapinare il supermercato del gruppo Zizzo in via Incorvino-Amalfitano. I dipendenti hanno dato l’allarme e sul caso indaga la polizia.

Tentata rapina ai danni del supermercato Coop del gruppo Zizzo, in via Incorvino-Amalfitano a Bagheria. Due giovani, con il volto travisato dai caschi e una pistola in pugno, hanno fatto irruzione nel punto vendita con l’obiettivo di impossessarsi del denaro custodito nelle casse. Il colpo, però, non è andato a segno grazie alla reazione di uno dei lavoratori.

Secondo una prima ricostruzione, i due sarebbero entrati nel supermercato e si sarebbero diretti verso il registratore di cassa, minacciando un dipendente e intimandogli di consegnare i contanti. Il lavoratore, inizialmente, avrebbe mostrato collaborazione, riuscendo poi a reagire e a far allontanare i malviventi.

Durante quei concitati momenti ci sarebbe stato anche uno spintone. I due giovani, senza riuscire a portare via il denaro, hanno quindi lasciato il supermercato e si sono allontanati a bordo di uno scooter.

A lanciare l’allarme al numero di emergenza 112 sono stati gli stessi dipendenti dell’attività commerciale, che hanno fornito agli investigatori una prima descrizione dei presunti responsabili.

Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti e della squadra investigativa del commissariato di polizia di Bagheria. Gli investigatori hanno acquisito le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza del supermercato, che potrebbero fornire elementi utili per ricostruire l’accaduto e risalire all’identità dei due giovani.

Le indagini sono in corso per chiarire tutti i dettagli della tentata rapina e individuare i responsabili.