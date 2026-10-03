Cefalù e Pollina, doppio arresto dei Carabinieri: sequestrata cocaina e hashish

Prosegue l’attività dei Carabinieri della Compagnia di Cefalù contro il traffico di sostanze stupefacenti. In due distinte operazioni, i militari hanno arrestato in flagranza di reato due uomini, un 59enne di Cefalù e un 30enne di Pollina, entrambi accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

QUA VA IL LORO BANNER

A Cefalù, l’attenzione dei Carabinieri si è concentrata sui movimenti nei pressi dell’abitazione del 59enne, ritenuto dagli investigatori sospettato di gestire un’attività di spaccio. I militari hanno fermato e controllato un 47enne del posto appena uscito dall’abitazione, trovandolo in possesso di una dose di cocaina. L’uomo è stato segnalato alla Prefettura di Palermo quale assuntore di sostanze stupefacenti.

La successiva perquisizione dell’abitazione del 59enne ha portato al ritrovamento di 140 dosi di cocaina già confezionate, oltre a un blocco solido della stessa sostanza dal peso superiore ai 100 grammi. Secondo quanto riferito dai Carabinieri, la droga avrebbe potuto fruttare un guadagno stimato intorno ai 10 mila euro.

Nel corso della perquisizione sono stati inoltre sequestrati materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi e 500 euro in contanti, ritenuti dagli investigatori verosimilmente riconducibili all’attività illecita.

I controlli si sono estesi anche al territorio di Pollina, dove i militari della Sezione Operativa della Compagnia di Cefalù, supportati dai Carabinieri della Compagnia di Intervento Operativo del XII Reggimento “Sicilia”, hanno arrestato un 30enne pregiudicato.

L’uomo sarebbe stato notato mentre prelevava piccoli involucri dall’interno di un secchio da muratore. La successiva perquisizione personale ha consentito di trovare 40 grammi di sostanze stupefacenti tra cocaina e hashish, già suddivise in dosi, oltre a 180 euro in contanti, ritenuti probabilmente provento dell’attività di spaccio.

La perquisizione è stata estesa anche all’abitazione del 30enne, dove i Carabinieri hanno sequestrato altro materiale per il confezionamento delle dosi e due “pizzini” con nomi e cifre che, secondo gli investigatori, sarebbero riconducibili all’acquisto e alla cessione di stupefacenti.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese, guidata dal procuratore Angelo Vittorio Antonio Cavallo, ha condiviso le risultanze investigative dell’Arma. Gli arresti sono stati successivamente convalidati dal Giudice per le indagini preliminari.

L’attività rientra nei servizi mirati predisposti dai Carabinieri della Compagnia di Cefalù per contrastare il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio delle Madonie.