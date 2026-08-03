Cocaina nascosta nello scooter, arrestato un 52enne a Palermo: sequestrate 17 dosi pronte per lo spaccio

Nuovo colpo al traffico di droga nel quartiere Borgo Vecchio di Palermo. I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Palermo Piazza Verdi hanno arrestato in flagranza di reato un 52enne palermitano, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

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L’intervento rientra nell’ambito dei continui servizi di controllo del territorio predisposti dall’Arma per contrastare il fenomeno dello spaccio nel capoluogo siciliano. Durante un controllo nei pressi dell’incrocio tra via Quintino Sella e largo Alfano, i militari hanno fermato l’uomo e proceduto all’ispezione del suo scooter.

All’interno del vano sottosella sono state trovate 17 dosi di cocaina, già confezionate e pronte per essere immesse sul mercato dello spaccio. La droga è stata immediatamente sequestrata e successivamente inviata al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti (LASS) del Comando Provinciale dei Carabinieri di Palermo per gli accertamenti tecnici.

Al termine delle formalità di rito, il 52enne è stato arrestato. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo ha successivamente convalidato l’arresto, disponendo nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di firma.

L’operazione conferma il costante impegno delle forze dell’ordine nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, fenomeno che continua a rappresentare una delle principali criticità in diversi quartieri della città.

Si ricorda che l’indagato è, allo stato, soltanto destinatario di una misura cautelare. La sua posizione sarà definitivamente valutata dall’Autorità giudiziaria nel corso del procedimento e vige il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza irrevocabile di condanna.