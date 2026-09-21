Controlli dei Carabinieri del NAS in provincia di Palermo: sequestri e sanzioni per 34 mila euro

Proseguono i controlli dei Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Palermo sulla filiera alimentare e sulle attività commerciali della provincia, con particolare attenzione ai luoghi maggiormente frequentati dai turisti e agli esercizi che trattano prodotti deperibili.

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Nel corso delle ispezioni effettuate nell’ultimo mese, i militari hanno riscontrato diverse irregolarità di carattere igienico-sanitario e amministrativo. Tra gli aspetti maggiormente verificati, la corretta conservazione degli alimenti, il rispetto della catena del freddo e delle temperature previste per i prodotti che necessitano di essere mantenuti in condizioni controllate.

Gli accertamenti hanno fatto emergere, in diversi esercizi, carenze igienico-sanitarie, ampliamenti abusivi degli spazi destinati alla somministrazione, il mancato rispetto delle procedure di autocontrollo previste dal sistema HACCP e irregolarità nella tracciabilità e nella conservazione degli alimenti.

A seguito dei controlli, i Carabinieri del NAS hanno disposto la chiusura di tre pescherie. Due sono risultate prive dei necessari requisiti igienico-sanitari, mentre una è stata sottoposta a provvedimento di cessazione dell’attività in quanto completamente abusiva.

Interventi anche in due gelaterie. In un caso è stata disposta la chiusura per la mancanza dei requisiti igienico-sanitari necessari, mentre l’altra attività è risultata sprovvista della registrazione sanitaria obbligatoria.

I controlli hanno riguardato anche un’importante struttura ricettiva, dove i militari hanno accertato l’esecuzione abusiva di ingenti opere di ampliamento di una parte degli spazi destinati alla ristorazione. A seguito delle contestazioni e delle sanzioni elevate dai Carabinieri, l’autorità competente ha disposto l’immediata demolizione delle opere e il ripristino dello stato originario dei luoghi.

Nel corso delle attività è stata inoltre nuovamente ispezionata un’azienda di lavorazione delle carni già sottoposta a verifica. Anche in questa occasione sono state riscontrate irregolarità legate al mancato rispetto delle procedure di autocontrollo.

Complessivamente, le verifiche dei Carabinieri del NAS di Palermo hanno portato all’elevazione di sanzioni amministrative per un totale di 34 mila euro.

Sono stati inoltre sottoposti a sequestro oltre mezzo quintale di alimenti che, considerate le condizioni di conservazione riscontrate, sono stati avviati immediatamente alla distruzione.