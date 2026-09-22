Lascari, casa di appuntamenti: due misure cautelari e il sequestro dell’immobile

I Carabinieri del Comando Provinciale di Palermo hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali emessa dal Gip del Tribunale di Termini Imerese, dott.ssa Erina Cirincione, su richiesta della Procura della Repubblica di Termini Imerese, nei confronti di due coniugi di 56 e 52 anni, residenti a Cefalù.

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I due sono ritenuti gravemente indiziati, secondo l’ipotesi accusatoria, del reato di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Per l’uomo è stata disposta la misura degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico, mentre per la donna è stato disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

L’operazione è il risultato di un’attività investigativa condotta dai Carabinieri della Compagnia di Cefalù e, in particolare, dalla Stazione di Lascari. Le indagini, sviluppate attraverso intercettazioni telefoniche e ambientali, appostamenti, immagini della videosorveglianza esterna e l’ascolto di numerose persone, avrebbero consentito di ricostruire un’attività di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione che sarebbe stata organizzata nel territorio di Lascari.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, i due coniugi, con il coinvolgimento dei due figli maggiorenni, attualmente indagati per lo stesso reato ma non destinatari di misure cautelari, avrebbero messo a disposizione un immobile di proprietà della famiglia per consentire lo svolgimento dell’attività di prostituzione, trasformandolo di fatto in una casa di appuntamenti.

Sempre secondo l’impostazione accusatoria, ai soggetti coinvolti sarebbe stato fornito anche un supporto logistico, attraverso accompagnamenti in automobile, assistenza per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità, oltre che per effettuare ricariche di telefoni cellulari e carte prepagate. Per queste attività, secondo gli inquirenti, i coniugi avrebbero ricevuto complessivamente tra i 500 e i 700 euro alla settimana.

L’attività investigativa, condotta tra novembre 2025 e maggio 2026, avrebbe permesso di accertare che nell’immobile avrebbero esercitato la prostituzione almeno undici donne, prevalentemente di origine colombiana e in possesso di regolare permesso di soggiorno. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, sarebbero stati oltre 300 i clienti che avrebbero avuto accesso all’immobile nel periodo preso in esame.

Gli elementi raccolti avrebbero evidenziato, secondo la Procura, un’attività organizzata e continuativa, con una precisa turnazione delle donne e una gestione logistica strutturata.

Contestualmente alle misure cautelari personali, il Gip di Termini Imerese, su richiesta della Procura, ha disposto anche il sequestro preventivo dell’immobile che, secondo l’ipotesi accusatoria, sarebbe stato utilizzato per lo svolgimento dell’attività illecita.

Gli indagati restano sottoposti alle garanzie previste dalla legge e le contestazioni dovranno essere valutate nelle successive fasi del procedimento.