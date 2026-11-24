Controlli a Palermo, Termini Imerese, Porticello e Terrasini: elevate sanzioni amministrative per circa 32 mila euro. Tra gli interventi più rilevanti il sequestro di oltre una tonnellata di mitili nei pressi del mercato ittico di Palermo.

QUA VA IL LORO BANNER

Maxi operazione della Guardia Costiera nell’ambito dell’attività di contrasto alle irregolarità nella filiera della pesca e nella commercializzazione dei prodotti ittici. L’operazione, denominata “Calypso”, ha interessato diversi centri della Sicilia occidentale, tra cui Palermo, Termini Imerese, Porticello e Terrasini.

Gli ispettori pesca, affiancati dal personale dell’Azienda sanitaria provinciale, hanno effettuato una serie di verifiche nei confronti degli operatori del settore, riscontrando diverse irregolarità. Il bilancio dell’attività comprende sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa 32 mila euro e il sequestro di oltre 2.000 chilogrammi di prodotti ittici.

Tra gli interventi più significativi figura quello effettuato presso il mercato ittico di Palermo, in collaborazione con la Polizia municipale e con i veterinari e i tecnici della prevenzione dell’ASP.

Durante i controlli, all’interno di un veicolo parcheggiato nelle vicinanze del mercato, sono stati rinvenuti circa 1.120 chilogrammi di mitili, coperti dal ghiaccio utilizzato per la loro conservazione.

Considerate le condizioni riscontrate, è stato richiesto l’intervento del personale medico-veterinario dell’ASP di Palermo. Gli accertamenti hanno evidenziato modalità di conservazione non conformi alle procedure previste dalla normativa sulla sicurezza alimentare e dai protocolli HACCP specifici per i mitili.

I veterinari hanno quindi disposto la distruzione dell’intero quantitativo, ritenuto non idoneo sotto il profilo della sicurezza alimentare.

L’operazione “Calypso” conferma l’attenzione delle autorità di controllo sulla filiera ittica, dalla conservazione alla commercializzazione, con l’obiettivo di tutelare la salute dei consumatori e garantire il rispetto delle regole da parte degli operatori del settore.