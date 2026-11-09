Nascondevano la droga nel frigorifero, arrestata una coppia a Bagheria

La coppia, di 66 e 61 anni, è accusata di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. In casa trovate 51 dosi già confezionate e altri 126 grammi di hashish.

QUA VA IL LORO BANNER

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Bagheria hanno arrestato in flagranza una coppia di coniugi, di 66 e 61 anni, accusati di detenzione in concorso di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’intervento è scattato dopo che i militari hanno notato alcuni movimenti sospetti nei pressi dell’abitazione dei due. In particolare, l’attenzione degli investigatori è stata attirata da un giovane che si sarebbe allontanato frettolosamente dall’immobile, verosimilmente dopo uno scambio.

I Carabinieri hanno quindi effettuato una perquisizione domiciliare, rinvenendo nell’appartamento diverse quantità di hashish. In particolare, all’interno del frigorifero sono state trovate 51 dosi già confezionate, per un peso complessivo di circa 47 grammi. In un mobile della cucina erano invece custoditi altri 126 grammi della stessa sostanza, suddivisi in quattro involucri, oltre a materiale utilizzato per il confezionamento.

Su richiesta della Procura della Repubblica di Termini Imerese, guidata dal procuratore Angelo Vittorio Cavallo, il giudice per le indagini preliminari ha convalidato gli arresti, disponendo per entrambi gli indagati la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Come previsto dalla legge, la responsabilità degli indagati dovrà essere accertata nelle successive fasi del procedimento, nel rispetto della presunzione di innocenza.