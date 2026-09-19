Palermo, controlli sul lavoro nero: 6 aziende irregolari e 4 attività sospese

Controlli contro il lavoro nero e le violazioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro a Palermo. Nei giorni scorsi il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Palermo, insieme al personale del Nucleo Operativo del Comando Gruppo Tutela Lavoro, alla Direzione Provinciale INPS e con il supporto dell’Arma territoriale, ha effettuato una serie di ispezioni in diverse attività commerciali del capoluogo.

QUA VA IL LORO BANNER

I controlli si sono concentrati in particolare nella zona di via Lincoln, caratterizzata dalla presenza di numerosi esercizi commerciali gestiti da imprenditori di nazionalità cinese. L’attività rientra nella campagna nazionale denominata “Empact THB”, disposta dal Comando Carabinieri Tutela Lavoro di Roma e finalizzata al contrasto del lavoro sommerso.

Nel corso delle verifiche sono stati controllati negozi di articoli per la casa, attività di abbigliamento, centri estetici e un autolavaggio. In un caso, nonostante il datore di lavoro fosse italiano, entrambi i lavoratori presenti, di nazionalità cinese, risultavano impiegati senza la preventiva comunicazione di assunzione al Centro per l’Impiego.

Complessivamente sono state controllate 8 aziende e 6 sono risultate irregolari, soprattutto per violazioni legate alla sicurezza nei luoghi di lavoro. I Carabinieri hanno denunciato 6 datori di lavoro, due italiani e quattro cinesi, mentre quattro attività imprenditoriali sono state sospese per l’occupazione di lavoratori in nero e per violazioni delle norme sulla sicurezza.

Nel corso delle operazioni sono stati identificati 17 lavoratori, sei dei quali sono risultati sconosciuti alla Pubblica Amministrazione. Al termine degli accertamenti sono state contestate ammende per complessivi 35.255 euro e sanzioni amministrative per 67.800 euro.

È inoltre al vaglio dell’INPS la posizione di tre lavoratori autonomi che non risultano iscritti all’istituto previdenziale e per i quali saranno necessari ulteriori accertamenti documentali.

Tra le irregolarità riscontrate figurano l’omessa sorveglianza sanitaria, la mancata formazione dei lavoratori in materia di sicurezza e l’assenza del documento di valutazione dei rischi. In alcuni casi è stata inoltre contestata la mancata comunicazione agli organi competenti e ai lavoratori dell’installazione di sistemi di videosorveglianza a distanza.

Secondo quanto evidenziato dagli investigatori, l’utilizzo di telecamere per registrare l’attività lavorativa senza informare i dipendenti può incidere sui diritti dei lavoratori e deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni previste dallo Statuto dei Lavoratori.

I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Palermo hanno fatto sapere che continueranno a programmare attività ispettive con l’obiettivo di contrastare il lavoro sommerso e verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza e sulla tutela dei lavoratori.