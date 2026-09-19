Palermo, rapina a un turista e oltre 200 grammi di cocaina: due arresti dei Carabinieri

Due arresti a Palermo da parte dei Carabinieri della Compagnia Piazza Verdi, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio e di contrasto alle illegalità. Le operazioni hanno riguardato due distinti episodi, uno legato allo spaccio di droga nel quartiere Borgo Vecchio e l’altro a una rapina ai danni di un turista al Foro Italico.

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A Borgo Vecchio, i militari del Nucleo Operativo, con il supporto dei Carabinieri del Nucleo Cinofili di Palermo Villagrazia, hanno arrestato un palermitano di 28 anni, già noto alle forze dell’ordine, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I Carabinieri avevano notato alcuni movimenti sospetti nei pressi dell’abitazione dell’uomo, ipotizzando che all’interno dello stabile potesse essere stata organizzata un’attività di spaccio. Durante la perquisizione domiciliare, il cane antidroga ha segnalato la presenza di una busta nascosta nel vano sottoscala, nella disponibilità del 28enne.

All’interno sono stati trovati oltre 200 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi e distinta per peso. L’uomo, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, è stato condotto presso l’istituto penitenziario Lorusso Pagliarelli, in attesa dell’udienza di convalida.

Il secondo arresto è avvenuto al Foro Italico, dove i Carabinieri della Stazione Palermo Scalo hanno fermato un cittadino egiziano di 39 anni, senza fissa dimora e con precedenti di polizia, accusato di rapina e tentata estorsione.

Secondo quanto ricostruito dai militari, poco prima un turista cinese era stato avvicinato e derubato del proprio cellulare. L’uomo avrebbe poi preteso dal turista una somma di denaro per restituirgli il telefono. Di fronte al rifiuto, si sarebbe allontanato.

La descrizione fornita dalla vittima ha consentito ai Carabinieri di individuare il 39enne nelle immediate vicinanze. L’uomo è stato trovato in possesso del cellulare, che è stato recuperato e successivamente restituito al legittimo proprietario.

I due arresti si inseriscono nell’attività di controllo del territorio svolta dai Carabinieri per contrastare lo spaccio di stupefacenti e i reati contro il patrimonio nel capoluogo siciliano. Le posizioni dei due indagati dovranno essere valutate dall’Autorità giudiziaria nelle successive fasi del procedimento.