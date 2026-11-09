Palermo, uomo di 55 anni trovato morto in un sacco nella sua villetta: indagini in corso

Un uomo di 55 anni è stato trovato senza vita in un’abitazione in via Ugo Betti, tra Cardillo e Tommaso Natale, a Palermo. Il corpo si trovava in una stanza al piano seminterrato, all’interno di un sacco di plastica, con le gambe legate. La Squadra mobile indaga per ricostruire le circostanze della morte.

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Il ritrovamento è avvenuto nel pomeriggio di ieri, dopo che alcune persone, preoccupate per l’assenza di notizie dell’uomo da diversi giorni, hanno contattato i familiari e richiesto l’intervento dei soccorritori del 118.

Una volta entrati nella villetta, il personale sanitario ha trovato il 55enne ormai privo di vita. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire quanto accaduto.

Le indagini sono affidate agli investigatori della sezione Omicidi della Squadra mobile di Palermo. L’abitazione è stata sottoposta a sequestro per consentire i rilievi e gli approfondimenti necessari. Il pubblico ministero ha disposto l’autopsia, che sarà eseguita nei prossimi giorni presso l’Istituto di medicina legale del Policlinico di Palermo.

Tra gli elementi al vaglio degli investigatori ci sono le modalità in cui è stato rinvenuto il corpo. L’uomo, oltre a trovarsi all’interno di un sacco di plastica, aveva le gambe legate in più punti. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi e sarà necessario attendere gli esiti degli accertamenti medico-legali per stabilire le cause del decesso.

Nel frattempo, gli investigatori stanno ascoltando familiari e conoscenti per ricostruire gli ultimi giorni di vita del 55enne e verificare chi abbia avuto contatti con lui prima del ritrovamento. Ulteriori elementi potrebbero emergere anche dall’analisi del telefono cellulare della vittima.

Restano ancora diversi interrogativi sulla vicenda. Saranno gli accertamenti della polizia e gli esiti dell’autopsia a contribuire a fare chiarezza su una morte ancora avvolta nel mistero.