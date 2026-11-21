L’aggressione è avvenuta il 30 ottobre scorso. Il gip di Termini Imerese ha disposto la libertà vigilata per un uomo di Santa Flavia, indagato per tentato omicidio. Previsto l’affidamento al Centro di salute mentale, in attesa della disponibilità di una struttura REMS.

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Un pensionato aggredito violentemente e ridotto in fin di vita. È quanto accaduto nel pomeriggio del 30 ottobre 2026 a Porticello, frazione di Santa Flavia. Per la vicenda, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Termini Imerese ha disposto una misura di sicurezza nei confronti di un uomo di 33 anni, residente a Santa Flavia, indagato per tentato omicidio.

Il provvedimento, emesso dalla gip Erina Cirincione su richiesta della Procura della Repubblica di Termini Imerese, guidata dal procuratore Angelo Cavallo, è il risultato delle indagini coordinate dal sostituto procuratore Raffaele Cammarano e condotte dai carabinieri della Stazione di Santa Flavia.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il 33enne avrebbe aggredito il pensionato senza un apparente motivo, provocandogli lesioni gravissime. La violenza dell’azione e le conseguenze riportate dalla vittima hanno portato la Procura a contestare all’indagato l’ipotesi di reato di tentato omicidio.

In un primo momento, l’uomo era stato sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio presso l’ospedale di Termini Imerese. Gli accertamenti avviati d’urgenza dalla Procura avrebbero successivamente evidenziato la sua incapacità di intendere e di volere, oltre a una concreta pericolosità sociale.

Alla luce di questi elementi, il giudice ha disposto in via provvisoria la misura di sicurezza della libertà vigilata, con affidamento al Centro di salute mentale. Il provvedimento prevede inoltre l’attesa della disponibilità di una REMS, una Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza, struttura destinata ad accogliere persone sottoposte a misure di sicurezza detentive in ambito sanitario.

La misura è stata eseguita il 16 novembre dai carabinieri della Stazione di Santa Flavia, che hanno condotto le indagini e notificato il provvedimento all’indagato.