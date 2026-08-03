Scoperta piantagione di marijuana a Carini: sequestrate 24 piante alte oltre due metri e mezzo

Nuova operazione dei Carabinieri contro la produzione di sostanze stupefacenti nel Palermitano. Durante un servizio straordinario di monitoraggio del territorio, i militari della Stazione di Carini hanno individuato e sequestrato una piantagione illegale di cannabis in un terreno abbandonato nella periferia della città.

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L’attività è stata condotta in collaborazione con il 9° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Palermo, il cui supporto aereo si è rivelato determinante per individuare dall’alto un appezzamento di terreno situato nei pressi di via Murello, difficilmente visibile dalla strada.

Una volta raggiunta l’area, i Carabinieri hanno scoperto una coltivazione composta da 24 piante di cannabis indica, alte in media circa due metri e mezzo. Sebbene fossero ancora prive di infiorescenze, le piante avevano già raggiunto un notevole sviluppo vegetativo.

L’intera piantagione è stata sequestrata a carico di ignoti e le piante sono state rimosse, impedendo che la sostanza potesse alimentare il mercato illecito degli stupefacenti.

Sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri della Stazione di Carini per individuare i responsabili della coltivazione abusiva e ricostruire l’organizzazione dietro la piantagione.

L’operazione rientra nell’ambito dei servizi straordinari predisposti dall’Arma per contrastare la produzione e il traffico di sostanze stupefacenti, con particolare attenzione alle aree rurali e periferiche del territorio