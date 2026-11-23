BAGHERIA – La comunità bagherese piange la scomparsa di Totuccio Voluti, venuto a mancare all’età di 90 anni.

Nato a Bagheria il 10 dicembre 1935, figlio dell’avvocato Antonio Voluti, Totuccio era una figura molto conosciuta, amata e stimata in città. Per decenni ha svolto con passione e dedizione il mestiere di profumiere, diventando un punto di riferimento per generazioni di concittadini grazie alla sua gentilezza e alla profonda conoscenza del suo lavoro.

Il suo nome resta legato anche alla storia sociale e ricreativa del territorio: Totuccio fu infatti tra i fondatori della storica discoteca “Ippocampo”, un luogo simbolo che ha segnato la gioventù e gli anni d’oro del divertimento a Bagheria e dintorni.

Chi lo ha conosciuto lo ricorda soprattutto per la sua immensa generosità, per la simpatia con cui incantava gli amici con i suoi giochi di prestigio e per quel fascino d’altri tempi che lo rendeva un autentico gentiluomo: un uomo galante, dal cuore grande e profondamente innamorato della vita.

Con la sua scomparsa se ne va un altro pezzo importante della memoria storica di Bagheria.

QUA VA IL LORO BANNER

I funerali avranno luogo martedì 24 novembre, alle ore 9.30 a Palermo, presso la Chiesa del Cimitero di Santa Maria dei Rotoli.