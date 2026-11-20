Il Tribunale del Riesame di Palermo ha accolto gli appelli della Procura di Termini Imerese, modificando le misure cautelari per cinque indagati nell’ambito dell’inchiesta sul traffico di cocaina e sulle presunte estorsioni legate al controllo del mercato dello spaccio.

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Due persone dovranno essere sottoposte alla custodia cautelare in carcere, mentre per altre tre sono stati disposti gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. È quanto deciso il 18 novembre 2026 dal Tribunale del Riesame di Palermo, in seguito agli appelli presentati dalla Procura della Repubblica di Termini Imerese, guidata dal procuratore Angelo Vittorio Cavallo.

Le misure sostituiscono quelle precedentemente disposte dal Gip di Termini Imerese, che per i cinque indagati aveva stabilito l’obbligo di dimora nel comune di residenza, la permanenza domiciliare durante la notte e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Secondo l’ipotesi accusatoria, i cinque sarebbero gravemente indiziati di diversi reati legati al traffico illecito di sostanze stupefacenti, prevalentemente cocaina, nei territori di Bagheria e Ficarazzi, oltre che di presunte condotte estorsive finalizzate ad affermare il controllo sul mercato locale dello spaccio.

Il Tribunale del Riesame ha ritenuto le misure inizialmente applicate non adeguate alla gravità dei fatti contestati e all’intensità delle esigenze cautelari.

La vicenda era iniziata il 1° settembre, quando i carabinieri della Sezione operativa del NORM della Compagnia di Bagheria avevano eseguito le misure cautelari nei confronti di sette persone. Per due di loro il Gip aveva già disposto, rispettivamente, il carcere e gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, in quanto ritenuti i principali referenti e organizzatori dell’attività di spaccio.

La Procura ha precisato che il provvedimento del Riesame è sospeso, in quanto suscettibile di impugnazione davanti alla Corte di Cassazione.

Tutti gli indagati devono essere considerati innocenti fino all’eventuale emissione di una sentenza definitiva di condanna, nel rispetto del principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza.