Oltre 17 chili di sostanze stupefacenti sono stati sequestrati dai Carabinieri della Stazione San Filippo Neri nel quartiere Zen 2 di Palermo. L’operazione è scattata nell’ambito dei controlli disposti nel quartiere per contrastare la detenzione e lo spaccio di droga.

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Nel corso di una perquisizione domiciliare in un’abitazione di via Rocky Marciano, i militari hanno trovato un ingente quantitativo di stupefacenti. Sono stati sequestrati oltre 2 chili di cocaina, suddivisi in 16 involucri termosaldati e un panetto, oltre a 155 panetti di hashish per un peso complessivo superiore ai 15 chili.

La droga era stata nascosta in diversi punti dell’abitazione: la cocaina si trovava all’interno di una coperta, mentre l’hashish era stato occultato in una busta dentro un frigorifero.

A finire in manette sono stati due coniugi palermitani, un uomo di 53 anni, già noto alle forze dell’ordine, e la moglie di 40 anni.

Zen 2, oltre 17 chili di droga nascosti in casa: arrestati due coniugi - cronaca - 2

Lo stupefacente è stato sequestrato e trasferito al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale dei Carabinieri di Palermo, dove saranno effettuati gli accertamenti per determinarne qualità e principio attivo.

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo ha convalidato gli arresti. Per il marito è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari, mentre per la moglie non è stata indicata nel comunicato una misura cautelare.

L’operazione rientra nell’attività di controllo del territorio condotta dai Carabinieri nelle periferie di Palermo per contrastare il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti.