Palermo, all’Istituto Gramsci la presentazione del libro “Del mangiare siciliano. Tessere del mosaico enogastronomico nell’Isola”

Martedì 24 novembre un incontro dedicato alla cultura alimentare siciliana, al patrimonio gastronomico e alle nuove prospettive del turismo delle radici e dello sviluppo rurale.

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Martedì 24 novembre 2026, alle ore 16,30, l’Istituto Gramsci Italiano – Cantiere alla Zisa di Palermo ospiterà la presentazione del volume Del mangiare siciliano. Tessere del mosaico enogastronomico nell’Isola, pubblicato da I Buoni Cugini Editore e scritto a quattro mani da Giuseppe Oddo, Domenico Gambino, Mario Liberto e Christian Pancaro.

Il libro nasce con l’obiettivo di contribuire al dibattito sulle culture alimentari, soprattutto alla luce del riconoscimento della cucina italiana nella Lista rappresentativa del Patrimonio culturale immateriale dell’UNESCO, avvenuto nel 2025. Un lavoro che, attraverso la ricostruzione di tradizioni, saperi, prodotti e identità territoriali, propone una lettura della gastronomia siciliana come espressione della storia e della civiltà dell’Isola.

L’opera va oltre la dimensione strettamente gastronomica e si propone anche come strumento di valorizzazione del patrimonio rurale e come possibile supporto alla costruzione di un’offerta turistica legata alle radici, alle comunità locali e alle identità dei territori.

A dialogare con gli autori saranno Salvatore Nicosia, presidente dell’Istituto Gramsci Siciliano; Giuseppe Savagnone, direttore del Blog della Pastorale nel Mondo; e Fausto Faggioli, presidente della Commissione nazionale del Turismo della Confederazione Italiani nel Mondo.

La Sicilia, storicamente considerata la «Tavola degli Dei», terra del sole e crocevia di culture e tradizioni alimentari mediterranee, possiede un patrimonio straordinario che può diventare una leva strategica per competere nel mercato del turismo esperienziale e delle vacanze verdi. Un patrimonio fatto non soltanto di ricette e prodotti, ma anche di paesaggi agrari, pratiche agricole, antichi mestieri, architetture rurali, memoria e conoscenze tramandate nel tempo.

Il volume richiama, inoltre, il ruolo di quanti, attraverso studi, pubblicazioni, iniziative culturali e progetti di sviluppo locale, hanno contribuito a custodire e raccontare le identità delle comunità siciliane. Un impegno che oggi può diventare un modello da condividere, coinvolgendo istituzioni, operatori culturali, mondo agricolo e soprattutto le nuove generazioni.

Al centro della riflessione vi è anche la necessità di recuperare il valore culturale e simbolico della triade mediterranea: grano, olio e vino. Tre prodotti che, ben oltre la loro funzione alimentare, rappresentano le radici di una civiltà e un patrimonio comune alle grandi culture del Mediterraneo: ebraica, cristiana e musulmana.

È proprio attraverso la riscoperta di questo patrimonio materiale e immateriale che la Sicilia può costruire nuove opportunità di sviluppo turistico diffuso e destagionalizzato, restituendo centralità alle aree rurali e alle comunità che ne custodiscono la memoria.

La presentazione sarà dunque un’occasione di confronto sul rapporto tra cibo, cultura, identità e sviluppo, nella convinzione che raccontare la storia alimentare di un territorio significhi anche contribuire a costruirne il futuro.