L’ex capo della Polizia Gianni De Gennaro, 78 anni, è stato trovato morto nella mattinata di sabato 21 novembre nella sua casa di campagna in Toscana. Secondo quanto riferito da ANSA e da diverse testate nazionali, si sarebbe tolto la vita con un colpo d’arma da fuoco.

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La notizia arriva a pochi giorni dalla diffusione della notizia di un’indagine della Procura di Caltanissetta che coinvolgeva De Gennaro per una presunta attività di depistaggio nell’ambito degli accertamenti sulla strage di via D’Amelio, in cui il 19 luglio 1992 furono uccisi il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della sua scorta.

L’inchiesta sul depistaggio e l’agenda rossa

Nei giorni scorsi, la Procura di Caltanissetta aveva iscritto De Gennaro nel registro degli indagati nell’ambito dell’inchiesta sui presunti depistaggi relativi alla strage di via D’Amelio e sulla scomparsa della cosiddetta agenda rossa di Paolo Borsellino, il taccuino che il magistrato portava con sé e che non è mai stato ritrovato.

Secondo l’ipotesi investigativa, De Gennaro sarebbe coinvolto in condotte finalizzate a impedire al collaboratore di giustizia Salvatore Contorno di rendere dichiarazioni ai magistrati. Gli inquirenti avevano inoltre disposto perquisizioni nell’ambito della stessa indagine. Si tratta di contestazioni investigative che dovranno essere accertate nelle sedi giudiziarie.

La Procura aveva chiesto per l’ex capo della Polizia gli arresti domiciliari, ma il giudice per le indagini preliminari aveva respinto la richiesta. La decisione era stata impugnata dalla Procura davanti al Tribunale del Riesame, con un’udienza prevista per il 1° dicembre.

Una vicenda che riporta al centro le stragi del 1992

La morte di De Gennaro si inserisce in un contesto giudiziario legato a una delle pagine più drammatiche della storia italiana. Il 23 maggio 1992, nella strage di Capaci, persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre agenti della scorta. Il 19 luglio dello stesso anno, a Palermo, l’attentato di via D’Amelio provocò la morte di Paolo Borsellino e di cinque agenti della sua scorta.

A distanza di oltre trent’anni, le indagini continuano a cercare di chiarire gli aspetti ancora oscuri della strage di via D’Amelio, compresi i presunti depistaggi e la scomparsa dell’agenda rossa del magistrato.