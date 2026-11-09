Olio extravergine, a Bagheria il prezzo può arrivare a 12 euro al litro: al supermercato si trova anche a 5 euro

Dal frantoio alla grande distribuzione, quanto costa l’olio sulle tavole dei bagheresi? Il confronto tra produttori locali e supermercati, le cultivar del territorio e una tradizione intramontabile: le moffolette con l’olio nuovo.

QUA VA IL LORO BANNER

Quanto costa oggi l’olio extravergine d’oliva a Bagheria? Con l’arrivo del nuovo olio e l’avvio della campagna olearia, il confronto tra produttori locali e supermercati torna al centro dell’attenzione dei consumatori.

Per chi acquista direttamente dai produttori del territorio, magari recandosi al frantoio per vedere le olive e conoscere le modalità di lavorazione, il prezzo può aggirarsi intorno ai 10-12 euro al litro, secondo le indicazioni raccolte per questo confronto. Nei supermercati, invece, le offerte promozionali possono portare alcune confezioni di olio extravergine intorno ai 5 euro, anche se in alcuni casi si tratta di bottiglie da 700 millilitri e non da un litro.

Una distanza di prezzo importante, che porta molti consumatori a chiedersi quale prodotto scegliere e se un olio venduto a metà prezzo possa offrire le stesse garanzie di quello acquistato direttamente da un produttore locale.

Nel territorio di Bagheria e nei comuni limitrofi, l’olivicoltura rappresenta una realtà legata alla tradizione agricola siciliana. Tra le cultivar presenti ci sono la Biancolilla e la Nocellara, varietà che possono contribuire a dare caratteristiche differenti all’olio, in termini di profumo, gusto e intensità.

Acquistare direttamente al frantoio permette, in alcuni casi, di conoscere meglio la provenienza delle olive, le varietà utilizzate e il processo di estrazione. È un rapporto diretto con chi produce, che può rappresentare un valore aggiunto per chi desidera sapere che cosa porta in tavola.

Questo non significa, però, che un olio acquistato dal produttore sia necessariamente migliore di quello venduto al supermercato. La qualità dipende dalle olive, dal momento della raccolta, dalle modalità di lavorazione, dalla conservazione e dalle caratteristiche del prodotto finale.

C’è poi un aspetto spesso trascurato quando si confrontano i prezzi: un litro di olio non pesa un chilogrammo. La densità dell’olio d’oliva è inferiore a quella dell’acqua e un litro pesa indicativamente tra 910 e 920 grammi.

Di conseguenza, un olio venduto a 10 euro al chilogrammo costa circa 9,10-9,20 euro al litro. Al contrario, un prezzo di 10 euro al litro equivale a circa 10,90-11 euro al chilogrammo. Una differenza che diventa importante quando si confrontano le proposte dei produttori con quelle della grande distribuzione.

Anche le offerte dei supermercati vanno valutate con attenzione. Una bottiglia da 700 millilitri venduta a 5 euro, per esempio, corrisponde a un prezzo di circa 7,14 euro al litro. Il confronto con una bottiglia da un litro venduta allo stesso prezzo sarebbe quindi fuorviante.

Ma come è possibile trovare prezzi così diversi? Le promozioni possono dipendere dagli accordi commerciali, dai volumi acquistati, dalle strategie di vendita e dalla tipologia di prodotto. Un prezzo basso non significa automaticamente che l’olio sia contraffatto o di scarsa qualità, così come un prezzo elevato non rappresenta da solo una garanzia di eccellenza.

Un elemento fondamentale da controllare è l’origine. La dicitura «100% italiano» indica che l’olio è ottenuto da olive italiane. Altre etichette possono riportare miscele di oli provenienti da diversi Paesi dell’Unione europea o da Paesi extra Ue. Anche questi prodotti possono essere commercializzati legalmente come extravergine, purché rispettino tutti i requisiti previsti dalla normativa.

Per avere un riferimento sul mercato, secondo le quotazioni ISMEA disponibili per la piazza di Palermo al 3 novembre 2026, l’olio extravergine era indicato a 6,35 euro al chilogrammo. Si tratta di un prezzo all’origine, riferito al mercato della produzione, che non coincide con quello finale pagato dal consumatore e non può essere confrontato direttamente con il prezzo al dettaglio senza considerare i costi successivi della filiera.

C’è inoltre il tema delle frodi alimentari. I controlli effettuati in Italia hanno documentato casi di oli di categoria inferiore commercializzati con indicazioni ingannevoli. Per questo motivo, un prezzo particolarmente basso può indurre a verificare con maggiore attenzione l’etichetta e la provenienza, ma non è sufficiente per stabilire se un prodotto sia autentico. Per accertare eventuali frodi sono necessari controlli e analisi specifiche.

Per i consumatori di Bagheria la domanda resta concreta: conviene spendere 10-12 euro per un litro di olio acquistato direttamente da un produttore locale oppure approfittare di un’offerta da 5 euro al supermercato?

La risposta dipende dal prodotto che si mette a confronto. Conoscere la provenienza, leggere l’etichetta, verificare il formato della confezione e valutare le caratteristiche dell’olio sono passaggi più utili che fermarsi al prezzo. Chi acquista al frantoio può inoltre chiedere informazioni sulla cultivar, sulla raccolta e sulla lavorazione delle olive.

Il rito delle moffolette con l’olio nuovo: una tradizione tutta bagherese

Ma parlare di olio nuovo a Bagheria significa anche ricordare uno degli aspetti più belli della tradizione locale, un rito che si ripete ogni anno e che va ben oltre il semplice acquisto di un prodotto alimentare.

C’è chi porta le proprie olive al frantoio e aspetta di vedere il risultato del lavoro, chi acquista l’olio appena molito e chi si affida a un produttore di fiducia. E poi c’è quel momento che tanti bagheresi conoscono bene: uscire dal frantoio con l’olio nuovo e fermarsi a comprare le moffolette da farcire con l’olio appena fatto.

Il pane ancora fragrante, l’olio dal profumo intenso, il colore che richiama quello delle olive appena lavorate e quel sapore deciso che non ha bisogno di tanti altri ingredienti. Bastano pochi gesti per trasformare una merenda semplice in qualcosa di speciale.

È un’abitudine che richiama ricordi familiari, giornate trascorse tra gli uliveti, il lavoro dei frantoi e il piacere di condividere un prodotto appena realizzato. Un momento che unisce generazioni diverse e che, per molti, segna davvero l’arrivo della nuova stagione olearia.

Le moffolette con l’olio nuovo non sono soltanto una bontà da assaggiare: rappresentano un pezzo della memoria gastronomica e dell’identità di Bagheria, un legame autentico tra la terra, il lavoro degli olivicoltori e le abitudini della comunità.

Ed è proprio qui che il confronto tra i prezzi assume un significato più ampio. Perché l’olio non è soltanto una bottiglia da scegliere sullo scaffale o un costo da valutare al litro. È anche il risultato del lavoro di chi coltiva le olive, di chi le raccoglie e di chi le trasforma, oltre a essere parte di una cultura che si tramanda attraverso gesti semplici.

A Bagheria, dunque, il prezzo è soltanto il punto di partenza: tra la qualità dell’olio, il lavoro dei produttori e il rito delle moffolette appena condite, il valore dell’olio nuovo si misura anche nelle tradizioni che continuano a vivere sulle tavole del territorio.