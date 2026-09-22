Partinico, madre e figlio muoiono nella cisterna: fatali le esalazioni di anidride carbonica

Tragedia a Partinico, dove una madre e il figlio hanno perso la vita all’interno di una cisterna interrata nel garage della loro abitazione, in via Lorenzo Perosi. Le vittime sono Rosalia La Manna, 37 anni, e il figlio Vincenzo Troia, 21 anni, diventato padre da pochi mesi.

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Secondo la prima ricostruzione, Vincenzo sarebbe sceso nel garage per recuperare alcune reti utilizzate per la raccolta delle olive, conservate all’interno di una delle due cisterne interrate presenti nel locale. Il giovane, una volta entrato, avrebbe perso rapidamente i sensi.

Non vedendolo risalire, la madre sarebbe scesa a sua volta nel tentativo di soccorrerlo, finendo però anche lei nella stessa trappola. Entrambi sono morti in pochi minuti.

A rendere particolarmente pericoloso l’ambiente sarebbero stati i residui organici rimasti sulle reti per lungo tempo. La loro decomposizione avrebbe prodotto anidride carbonica, provocando una forte riduzione dell’ossigeno all’interno della cisterna. I vigili del fuoco del nucleo NBCR, intervenuti sul posto, hanno dovuto operare utilizzando bombole per l’aria respirabile e hanno messo in sicurezza l’area.

Quando sono arrivati i sanitari del 118, per madre e figlio non c’era purtroppo più nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

La famiglia era impegnata da anni nel settore agricolo. Rosalia La Manna era titolare di un’azienda agricola che produceva anche olio, mentre Vincenzo lavorava con il padre soprattutto come trattorista. Il giovane, diventato papà lo scorso maggio, viveva con la compagna e il figlioletto in un’abitazione di fronte a quella dei genitori.

Una tragedia che ha profondamente colpito la comunità di Partinico. Le salme sono state restituite ai familiari e non saranno eseguite le autopsie. Il sindaco Pietro Rao ha annunciato il lutto cittadino per il giorno dei funerali, esprimendo il dolore dell’intera comunità per la morte di una madre e del figlio.