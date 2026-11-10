Sicurezza sul lavoro, nasce KONNEXA: aziende, consulenti e formazione connessi in un unico sistema

QUA VA IL LORO BANNER

Nel complesso panorama normativo italiano, la gestione della sicurezza sul lavoro richiede oggi un coordinamento sempre più efficiente tra consulenti del lavoro, aziende, enti di formazione e professionisti. Ritardi nelle comunicazioni, documentazione incompleta o pianificazioni non tempestive possono trasformarsi in rischi concreti per le imprese e per i lavoratori.

Per rispondere a queste esigenze nasce e continua a evolversi KONNEXA, la piattaforma sviluppata da Kairos Service Srl sotto la guida degli amministratori Vito Bono e Antonino Di Salvo, progettata per semplificare e automatizzare tutti i processi legati alla sicurezza, alla formazione e alla conformità aziendale.

Il progetto trae origine dall’esperienza maturata sul campo dai suoi fondatori che, per anni, hanno osservato da vicino le criticità operative degli studi di consulenza del lavoro e delle aziende. Da questa conoscenza è nata l’idea di creare un ecosistema digitale capace di mettere in connessione tutti gli attori coinvolti nei processi di assunzione e gestione del personale.

Sicurezza e conformità in tempo reale

Uno dei principali problemi che caratterizzano il settore è rappresentato dalla mancanza di una comunicazione immediata tra le diverse figure coinvolte. Nuove assunzioni, variazioni organizzative o cessazioni del rapporto di lavoro spesso vengono gestite attraverso procedure frammentate, con il rischio di ritardi negli adempimenti obbligatori previsti dal D.Lgs. 81/08.

KONNEXA interviene proprio su questo aspetto, automatizzando i flussi informativi e consentendo una gestione centralizzata delle attività. Il consulente del lavoro, l’azienda e i partner coinvolti possono operare all’interno di un’unica piattaforma cloud che garantisce monitoraggio costante, tracciabilità e controllo delle scadenze.

“Abbiamo creato un modello organizzativo che sostiene il consulente, alleviandolo dalle incombenze burocratiche ed elevando la qualità del suo servizio”, dichiarano Vito Bono e Antonino Di Salvo.

L’elemento distintivo di KONNEXA risiede nell’unione tra automazione intelligente e supervisione specialistica. La piattaforma, infatti, utilizza algoritmi specializzati nel riconoscimento di documenti e analisi dei dati. Tuttavia, la tecnologia non sostituisce il controllo umano: un team qualificato di professionisti supervisiona e verifica i processi più delicati, garantendo affidabilità, precisione e conformità normativa. Questo modello ibrido permette di ridurre drasticamente errori, omissioni e ritardi, offrendo un livello di sicurezza operativa particolarmente elevato.

Formazione obbligatoria programmata e gestita in automatico

Le più recenti evoluzioni normative in materia di sicurezza sul lavoro hanno rafforzato la centralità della formazione fin dalle prime fasi dell’assunzione, rendendo fondamentale che il lavoratore venga inserito tempestivamente nei percorsi formativi previsti prima dell’effettivo svolgimento delle attività lavorative.

Grazie a un calendario operativo integrato, KONNEXA consente ai consulenti del lavoro di visualizzare immediatamente i corsi disponibili e pianificare con precisione la formazione prevista dall’Art. 37 del D.Lgs. 81/08.

L’integrazione con Agatos Service Srl, ente di formazione specializzato e partner strategico del progetto, consente di organizzare rapidamente percorsi formativi per lavoratori, dirigenti e preposti, assicurando che ogni nuova assunzione venga correttamente inserita nei programmi previsti dalla normativa.

L’obiettivo è quello di garantire che la formazione venga programmata e monitorata in modo puntuale, eliminando il rischio di dimenticanze o ritardi che potrebbero esporre aziende e professionisti a responsabilità civili e penali.

Dimissioni e licenziamenti, un aspetto strategico della sicurezza aziendale

Tra le funzionalità più innovative introdotte da KONNEXA vi è anche la gestione delle cessazioni del rapporto di lavoro, un aspetto spesso trascurato nei processi di sicurezza aziendale e che può avere effetti diretti sul sistema di prevenzione e protezione dell’impresa. L’uscita di un lavoratore che ricopre incarichi specifici può generare vuoti organizzativi che, se non individuati tempestivamente, rischiano di compromettere la corretta composizione dell’organigramma della sicurezza e il rispetto degli obblighi normativi.

” Quando un dipendente si dimette o viene licenziato, spesso porta con sé incarichi fondamentali per il sistema di prevenzione aziendale. KONNEXA identifica immediatamente queste situazioni e consente all’azienda di ripristinare tempestivamente l’organigramma della sicurezza, evitando vuoti organizzativi e potenziali criticità” affermano Vito Bono e Antonino Di Salvo.

La nuova frontiera: la sorveglianza sanitaria integrata

Ulteriore evoluzione riguarda l’introduzione del modulo dedicato alla Sorveglianza Sanitaria, una funzionalità sviluppata per creare un collegamento diretto e immediato tra azienda, consulente del lavoro e medico competente.

Quando viene registrata una nuova assunzione o una mansione soggetta a sorveglianza sanitaria, il sistema attiva automaticamente le notifiche necessarie e avvisa in tempo reale anche il medico del lavoro, consentendo la pianificazione immediata della visita medica prevista dalla normativa. In questo modo, l’idoneità alla mansione può essere verificata e gestita tempestivamente, permettendo all’azienda di organizzare correttamente l’ingresso del lavoratore e di operare nel pieno rispetto degli obblighi normativi.

Una visione che guarda al futuro

La filosofia che guida lo sviluppo di KONNEXA va oltre la semplice gestione degli adempimenti. L’obiettivo è creare un ecosistema digitale in cui formazione, sicurezza, documentazione e medicina del lavoro siano perfettamente integrate all’interno di un unico flusso operativo.

“Puntiamo sul fatto che ogni lavoratore arrivi al suo primo giorno di lavoro con tutto ciò che la normativa richiede: formazione programmata, documentazione disponibile e visita medica pianificata. La tecnologia deve prevenire i problemi, non limitarsi a gestirli quando si presentano. È questa la filosofia che guida lo sviluppo di KONNEXA” dichiarano Vito Bono e Antonino Di Salvo.

Grazie a questo approccio, ogni nuova assunzione attiva automaticamente un percorso strutturato in cui tutti gli adempimenti vengono monitorati in tempo reale e gestiti in modo coordinato, consentendo alle imprese di garantire sicurezza, conformità normativa e operatività fin dal primo giorno.

KONNEXA si conferma dunque come una delle soluzioni più innovative nel panorama della digitalizzazione dei processi legati alla sicurezza sul lavoro, offrendo alle aziende uno strumento concreto per affrontare le sfide organizzative e normative del presente e del futuro.