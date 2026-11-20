Maria Rita Lazzara, attuale presidente del Consiglio comunale di Altavilla Milicia, annuncia la propria candidatura a sindaco in vista delle elezioni amministrative del 2027. Laureata in Biologia e dipendente pubblica, classe 1986, vanta quasi dieci anni di esperienza nell’amministrazione comunale, dove ha ricoperto gli incarichi di assessore, vicesindaco e, attualmente, presidente del Consiglio comunale.

QUA VA IL LORO BANNER

La candidatura nasce, come spiega la stessa Lazzara, dalla volontà di mettere l’esperienza maturata al servizio di una nuova fase amministrativa, con l’obiettivo di promuovere rinnovamento, partecipazione e nuove opportunità per il paese.

«Il futuro di Altavilla Milicia merita entusiasmo, coraggio e partecipazione! È con questo spirito che annuncio la mia candidatura alla carica di sindaco», dichiara Lazzara, spiegando che la decisione è maturata attraverso un percorso di impegno politico e amministrativo e una conoscenza diretta delle esigenze del territorio.

Al centro della proposta ci sarà la costruzione di un progetto civico aperto a cittadini, associazioni, professionisti, giovani e famiglie, senza limitarsi a singole appartenenze. La candidata annuncia di essere già al lavoro per formare una squadra composta da persone con esperienze consolidate e nuovi volti, comprese figure alla prima esperienza amministrativa.

Tra i principi indicati da Lazzara figurano legalità, trasparenza e rispetto delle regole, insieme alla necessità di programmare gli interventi e superare una gestione legata esclusivamente alle emergenze. L’obiettivo dichiarato è costruire un’amministrazione capace di individuare le priorità e dare risposte concrete ai bisogni della comunità.

Particolare attenzione viene riservata alle famiglie, alle politiche sociali e alle opportunità per le nuove generazioni, con l’intenzione di valorizzare anche cultura, turismo, sport, istruzione, lavoro e attività produttive. Nel programma delineato trovano spazio anche le contrade, per le quali la candidata sottolinea la necessità di rafforzare l’ascolto dei residenti e garantire servizi adeguati alle diverse esigenze del territorio.

Lazzara precisa inoltre di non voler presentare un progetto già definito, ma di voler avviare un percorso di confronto con la cittadinanza, affinché le proposte possano nascere dalla partecipazione e dal contributo delle diverse realtà locali.

«Non è soltanto una candidatura. È una proposta di comunità. È la volontà di aprire una nuova pagina, insieme», afferma la candidata, che conclude il proprio annuncio invitando le cittadine e i cittadini a partecipare al percorso in vista delle amministrative del prossimo anno.

La sua candidatura apre così una nuova fase nel percorso verso le elezioni comunali del 2027 ad Altavilla Milicia, in attesa di conoscere gli altri candidati e le proposte che saranno presentate agli elettori.