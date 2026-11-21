Un investimento da oltre 13 milioni di euro per rispondere al bisogno di abitazioni a canone sostenibile. Al centro del confronto anche la destinazione dell’area, la viabilità e le possibilità di valorizzare gli immobili nel rispetto degli eventuali vincoli esistenti.

QUA VA IL LORO BANNER

Il progetto per la realizzazione di 73 alloggi di edilizia residenziale sociale a Bagheria arriva in Consiglio comunale aperto. Giovedì 26 novembre i cittadini avranno la possibilità di intervenire e confrontarsi con le istituzioni su un intervento dal valore complessivo di circa 13,15 milioni di euro, che riguarda il recupero di due immobili pubblici dell’ex Opera Pia “Monsignor Buttitta”, in via San Giovanni Bosco, ai civici 92 e 112.

Si tratta di un progetto importante, pensato per rispondere al bisogno di abitazioni a canone sostenibile e offrire nuove opportunità a persone e famiglie che incontrano difficoltà nel sostenere i normali costi del mercato immobiliare.

Accanto alla finalità sociale dell’intervento, tuttavia, si apre una riflessione sulla scelta dell’area, sulle possibili conseguenze per la viabilità e sulle modalità con cui gli immobili potranno essere recuperati e inseriti nel contesto urbano.

La domanda non è se Bagheria abbia bisogno di abitazioni accessibili, ma se la soluzione individuata rappresenti il miglior equilibrio possibile tra esigenze abitative, interesse pubblico e qualità della vita del quartiere.

Il progetto: 73 alloggi e un investimento da oltre 13 milioni

L’intervento prevede 32 alloggi nell’edificio di via San Giovanni Bosco 92 e altri 41 nell’immobile al civico 112, per un totale di 73 abitazioni. L’importo complessivo dell’investimento indicato negli atti di gara è di circa 13,17 milioni di euro. bagheria.trasparenza-valutazione-merito.it

L’obiettivo è recuperare due immobili pubblici e destinarli all’edilizia residenziale sociale, attraverso una formula che punta a rendere gli affitti più accessibili rispetto ai normali prezzi di mercato.

Il progetto si inserisce in un percorso amministrativo avviato da diversi anni e legato a un programma di finanziamento pubblico e privato. Nel luglio 2026 il Comune ha inoltre pubblicato un avviso relativo all’approvazione del progetto esecutivo, alla variante urbanistica e all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio per le aree necessarie alla realizzazione delle opere. Città di Bagheria+1

Che cosa significa social housing?

Con il termine social housing si indica una forma di edilizia residenziale che punta a offrire abitazioni a condizioni economiche più accessibili rispetto a quelle del mercato immobiliare ordinario.

Attraverso affitti a canone sostenibile, si cerca di rispondere alle esigenze di persone e famiglie che, pur disponendo di un reddito, incontrano difficoltà a sostenere i normali costi di locazione.

A Bagheria, gli alloggi sono destinati, secondo quanto previsto dal progetto, ad anziani, giovani coppie, persone sole e nuclei familiari con figli.

L’obiettivo sociale è importante: il costo della casa rappresenta una difficoltà concreta per tante famiglie e per chi desidera raggiungere una maggiore autonomia abitativa.

Riconoscere il valore di questa finalità non significa rinunciare a interrogarsi sulle modalità con cui viene perseguita. Un investimento pubblico di queste dimensioni richiede anche una valutazione attenta del contesto urbano, dei servizi disponibili e delle conseguenze sul quartiere.

La scelta dell’area e il tema della viabilità

Uno degli aspetti da approfondire riguarda la collocazione dell’intervento. La zona di via San Giovanni Bosco si trova in un contesto strategico per la mobilità cittadina, anche per la vicinanza allo svincolo autostradale e ai principali collegamenti stradali.

L’insediamento di 73 alloggi comporterà la presenza di nuovi residenti e, potenzialmente, un aumento degli spostamenti quotidiani.

Quali conseguenze potrebbe avere il progetto sulla circolazione? Sono state individuate soluzioni per gestire le nuove esigenze di mobilità e di parcheggio senza aggravare eventuali criticità già presenti?

Sono interrogativi ai quali sarebbe opportuno rispondere attraverso dati e valutazioni tecniche, evitando conclusioni preventive ma senza rinunciare a un confronto approfondito.

Sarebbe inoltre interessante conoscere quali valutazioni siano state effettuate sulle altre aree eventualmente disponibili a Bagheria e quali ragioni tecniche, economiche e urbanistiche abbiano portato a individuare proprio gli immobili dell’ex Opera Pia.

Un parco pubblico o un parcheggio: quali alternative sono possibili?

La riflessione può spingersi oltre la sola realizzazione delle abitazioni. In una città densamente urbanizzata come Bagheria, la disponibilità di spazi verdi, aree di aggregazione e parcheggi rappresenta un tema importante per la vivibilità dei quartieri.

Da qui una domanda: l’area dell’ex Opera Pia “Monsignor Buttitta” potrebbe rispondere anche ad altre esigenze pubbliche, oppure la destinazione residenziale rappresenta la soluzione più adeguata rispetto alle caratteristiche degli immobili e ai vincoli esistenti?

Un parco pubblico potrebbe offrire uno spazio verde e un luogo di socialità. Un parcheggio potrebbe contribuire a rispondere alle esigenze di chi si sposta quotidianamente, compresi i pendolari diretti verso Palermo.

Occorre però considerare che queste ipotesi non possono essere valutate soltanto in astratto. Sarebbe necessario verificare la fattibilità urbanistica, i costi, le condizioni del finanziamento e le conseguenze di un’eventuale modifica del progetto.

Gli eventuali vincoli sugli immobili e le possibilità di recupero

Nel valutare possibili alternative è importante considerare anche l’eventuale presenza di vincoli storico-architettonici e di pareri della Soprintendenza sugli edifici dell’ex Opera Pia.

Se gli immobili fossero sottoposti a specifiche forme di tutela, l’ipotesi di demolirli potrebbe incontrare ostacoli rilevanti o non essere consentita. Per questo sarebbe necessario conoscere gli eventuali provvedimenti di tutela e le prescrizioni applicabili prima di formulare qualsiasi conclusione.

La presenza di vincoli, tuttavia, non implica automaticamente che gli edifici debbano essere destinati esclusivamente ad abitazioni. Le possibilità di utilizzo dipendono dalle caratteristiche del bene, dalle prescrizioni esistenti e dalla compatibilità delle diverse funzioni con la sua conservazione.

Potrebbe quindi essere utile approfondire se, oltre alla soluzione progettuale attuale, siano state esaminate altre forme di recupero e valorizzazione, eventualmente capaci di integrare le abitazioni con servizi o spazi destinati alla collettività.

Qualora emergessero elementi che meritano ulteriori approfondimenti, si potrebbe inoltre verificare, con il supporto di professionisti competenti, se esistano strumenti amministrativi per chiedere chiarimenti, proporre eventuali modifiche o domandare un riesame degli atti, laddove ne ricorrano i presupposti.

Non si tratta di ipotizzare necessariamente un ricorso o di mettere in discussione il lavoro svolto dall’amministrazione, ma di comprendere quali margini esistano per migliorare il progetto, nel rispetto della normativa e degli impegni già assunti.

Il rischio di perdere il finanziamento e i costi di una soluzione diversa

C’è poi un aspetto concreto che non può essere trascurato: il progetto è legato a un percorso amministrativo e finanziario già avviato.

Cambiare destinazione agli immobili o trasferire l’intervento in un’altra area potrebbe richiedere nuove procedure, ulteriori risorse economiche e tempi più lunghi. Se fosse necessario individuare una zona diversa, potrebbero aggiungersi costi di acquisizione o esproprio, oltre alle spese per la progettazione e la realizzazione delle opere.

Bisognerebbe inoltre verificare se una modifica sostanziale sarebbe compatibile con il finanziamento ottenuto oppure comporterebbe il rischio di perderlo.

Per questo non sarebbe corretto affermare che un parco o un parcheggio rappresentino necessariamente una soluzione migliore, così come non sarebbe possibile sostenere, senza conoscere tutti gli elementi, che il progetto attuale sia l’unica strada percorribile.

La questione merita piuttosto una valutazione complessiva, basata sui costi, sui benefici sociali e sulle possibilità effettivamente disponibili.

In definitiva, davanti a un investimento di queste dimensioni, la domanda è come ottenere il miglior risultato possibile per la città, evitando che un confronto sulle alternative finisca per compromettere un’opportunità abitativa importante.

Il Consiglio comunale aperto del 26 novembre

La seduta di giovedì 26 novembre offrirà ai cittadini l’occasione di confrontarsi con le istituzioni sul progetto e di chiedere chiarimenti sulle sue caratteristiche e sulle ricadute per il territorio.

Sarà importante capire quali studi siano stati effettuati sulla mobilità, quali servizi siano previsti, quali vincoli riguardino gli immobili e se siano state considerate soluzioni alternative o possibili integrazioni al progetto.

Il confronto potrà anche aiutare a chiarire quali margini esistano per eventuali miglioramenti, tenendo conto delle risorse già impegnate e delle procedure amministrative in corso.

Il social housing può rappresentare una risposta importante al bisogno abitativo, ma la sua realizzazione deve inserirsi in una visione complessiva dello sviluppo urbano.

La questione, in definitiva, non è contrapporre le nuove abitazioni al verde pubblico o ai parcheggi, ma capire se la soluzione individuata rappresenti il miglior equilibrio possibile per quell’area di Bagheria.

Il Consiglio comunale aperto sarà l’occasione per affrontare queste domande, conoscere le valutazioni compiute e comprendere quali prospettive siano concretamente praticabili.

Perché le scelte urbanistiche di oggi sono destinate a incidere sulla vivibilità della città per molti anni, ed è importante che i cittadini possano comprenderne le ragioni e partecipare al confronto.