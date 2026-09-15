Al Bano a Bagheria: il grande artista sarà sul palco per la Festa di San Giuseppe

Sarà Al Bano il grande protagonista musicale della Festa di San Giuseppe 2026 a Bagheria. Il cantante pugliese sarà sul palco di piazza Madrice lunedì 28 settembre, nell’ambito dei festeggiamenti dedicati al Santo Patrono e inseriti nel programma del bicentenario della nascita del Comune di Bagheria.

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Il nome di Al Bano era rimasto finora tra le anticipazioni più attese del programma. Già lo scorso 20 agosto era stato annunciato che il comitato organizzatore stava lavorando per portare a Bagheria un «cantante di grido nazionale» per una serata in piazza Matrice.

Ora il nome è quello di una delle voci più conosciute della musica italiana: Albano Carrisi, in arte Al Bano, nato a Cellino San Marco il 20 maggio 1943. Ha compiuto 83 anni lo scorso maggio e vanta una carriera lunga oltre mezzo secolo, iniziata con il successo di “Nel sole” nel 1967.

Nel corso della sua carriera Al Bano ha regalato al pubblico alcuni dei brani più popolari della musica italiana, da “Nel sole” a “È la mia vita”, passando per “Sharazan”, “Felicità”, “Nostalgia canaglia” e “Ci sarà”, quest’ultima vincitrice del Festival di Sanremo nel 1984 insieme a Romina Power.

Per Bagheria, dunque, si prepara una serata di grande richiamo, destinata a portare in piazza migliaia di persone. La presenza di Al Bano si inserisce in un programma particolarmente ricco, nel quale trovano spazio anche la sfilata dei carretti siciliani, i tamburinai, gli appuntamenti culturali e le iniziative legate ai 200 anni dell’autonomia comunale.

Il programma dei festeggiamenti è stato presentato oggi, 15 settembre, a Villa Butera. L’organizzazione degli appuntamenti vede coinvolta l’amministrazione comunale insieme all’assessorato allo Spettacolo e, per il Premio Città di Bagheria, anche Pippo Balistreri, che cura la seconda edizione della manifestazione.

Per Bagheria sarà quindi una serata speciale: la festa del Santo Patrono si intreccia con il bicentenario della nascita del Comune e con la musica di uno degli artisti italiani più longevi e riconoscibili, capace ancora oggi di richiamare generazioni diverse di pubblico.