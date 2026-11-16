Domenica 22 novembre, alle 21:30, il cantautore catanese si esibirà in piazza Madrice con il “Lorenzo Fragola Tour 2026”. Ingresso libero.

QUA VA IL LORO BANNER

Sarà Lorenzo Fragola il protagonista del gran finale in musica dello Sfincione Fest di Bagheria. Il cantautore, vincitore dell’ottava edizione di X Factor Italia nel 2014, si esibirà domenica 22 novembre alle 21:30 in piazza Madrice, con una tappa del suo Lorenzo Fragola Tour 2026.

Il concerto, a ingresso libero, si inserisce nel programma della manifestazione dedicata a una delle specialità più rappresentative della tradizione gastronomica bagherese, che richiama ogni anno visitatori e appassionati.

Nato a Catania il 26 aprile 1995, Lorenzo Fragola ha raggiunto la notorietà nazionale grazie alla vittoria a X Factor nel 2014, conquistando pubblico e giudici con il brano inedito The Reason Why, che ha ottenuto importanti risultati di vendita.

Nel 2015 ha partecipato al Festival di Sanremo con Siamo uguali, classificandosi al decimo posto, per poi tornare sul palco dell’Ariston nel 2016 con Infinite volte, brano con cui ha raggiunto il quinto posto.

Nel corso della sua carriera ha pubblicato diversi album, tra cui 1995 nel 2015, Zero Gravity nel 2016, Bengala nel 2018 e Crepacuore nel 2023, affiancando al percorso discografico un’attività live che lo ha portato sui palchi italiani.

L’appuntamento di domenica 22 novembre rappresenta uno dei momenti conclusivi dello Sfincione Fest, con la musica che accompagnerà il pubblico nel finale della manifestazione.

L’appuntamento è alle 21:30 in piazza Madrice, a Bagheria. L’ingresso al concerto è gratuito.