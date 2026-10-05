Porticello, una folla da stadio per Franco Ricciardi: oltre 20 mila persone alla festa della Madonna del Lume

Più che un concerto, una vera e propria notte da stadio. Ieri sera Porticello ha vissuto una delle serate più partecipate dei festeggiamenti della Madonna del Lume, con oltre 20 mila persone accorse per assistere al concerto di Franco Ricciardi, cantautore napoletano amatissimo dal pubblico.

QUA VA IL LORO BANNER

Una folla arrivata da diverse zone, in parte anche incuriosita dalla scelta artistica e dall’attesa per uno degli appuntamenti più importanti dei festeggiamenti. Alla fine, però, a parlare sono stati soprattutto i numeri: il piano stenditore era gremito come mai, trasformato per una notte in una grande arena a cielo aperto.

A fotografare perfettamente la dimensione della serata è stato lo stesso Franco Ricciardi. Guardando quella distesa di persone, l’artista ha scherzato chiedendo al pubblico se si trovasse a Porticello o allo stadio Maradona di Napoli. Una battuta che ha restituito in pieno l’atmosfera di una serata che, per partecipazione e dimensioni, ha assunto i contorni di un grande evento.

Prima della musica, però, c’è stato un momento di raccoglimento particolarmente toccante. Il sindaco Giuseppe D’Agostino è salito sul palco per ricordare Totò D’Amato, il giovane che ha perso la vita pochi giorni fa in un tragico incidente stradale.

Un pensiero alla memoria di Totò e un momento di vicinanza alla sua famiglia, prima che il palco lasciasse spazio alla musica e ai festeggiamenti.

Poi è iniziato lo spettacolo e Porticello si è trasformata. Il pubblico ha cantato, ballato e accompagnato Franco Ricciardi per tutta la serata, creando un’atmosfera che, per numero di presenze ed entusiasmo, ha ricordato quella di un grande appuntamento musicale.

E c’è un altro elemento che merita di essere sottolineato: l’organizzazione ha retto.

La viabilità, la sicurezza e la gestione di una folla così numerosa hanno funzionato, consentendo lo svolgimento della serata senza particolari criticità. Un aspetto tutt’altro che secondario quando un borgo come Porticello si trova ad accogliere una presenza di pubblico di queste proporzioni.

Nei giorni precedenti non erano mancate alcune critiche sulla scelta dell’artista. Del resto, i gusti musicali sono personali e ogni scelta può essere discussa. Ma ieri sera la risposta è arrivata direttamente dalla piazza, dal pubblico e da quelle oltre 20 mila presenze.

Porticello, una folla da stadio per franco ricciardi: oltre 20 mila persone alla festa della madonna del lume - spettacolo - 2

Più di 20 mila persone a Porticello.

Un numero che racconta, prima di tutto, la straordinaria partecipazione alla serata e la capacità dei festeggiamenti della Madonna del Lume di richiamare una folla enorme.

E forse, alla luce di quello che è accaduto ieri sera, quella scelta artistica tanto discussa si è rivelata, semplicemente, una scelta azzeccata.